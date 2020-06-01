Для кого подорожают полисы ОСАГО и на сколько, а также будут ли страховщики злоупотреблять правом персонального назначения тарифа? Об этом "РГ" рассказал исполнительный директор Российского союза автостраховщков Евгений Уфимцев на "Деловом завтраке" в онлайн-формате.

Евгений Владимирович, поправки в закон об ОСАГО, которые уже опубликованы и вступят в силу 24 августа, предусматривают возможность для страховщика повысить тариф для тех водителей, которые лишались прав, или за систематическое нарушение прав. Как это повлияет на тариф?

Евгений Уфимцев: Это очень правильный вектор. Ведь для большинства автовладельцев это сохранение или улучшение условий заключения договора ОСАГО. И только для очень небольшой группы людей, тех, которых и сейчас добросовестные автовладельцы, по сути, спонсируют, это приведет к увеличению стоимости полиса. Таких людей, которые совершают грубые систематические нарушения правил дорожного движения, приводящие к увеличению тарифа, согласно исследованию, которое проводил РСА, всего 125 тысяч. И это из 40 миллионов полисов ОСАГО. То есть, получается чуть более, 0,3 процентов страхователей. А с учетом того, что речь идет о нарушениях, выявленных инспекторами ГИБДД, а не камерами фотовидеофиксации, то таких страхователей еще меньше.

Для легковых автомобилей физических лиц тариф будет от 2746 до 4942 рублей. Выше максимального значения тарифа страховщики поднимать его не могут

В законе появились "иные факторы", влияющие на риск возникновения страхового случая. Что это за факторы, и не будут ли страховщики придумывать новые уловки, чтобы "задрать" тариф?

Евгений Уфимцев: На просторах интернета гуляет миф о том, что страховщики получили какие-то негласные инструменты, чтобы повысить тариф и установить заоблачные коэффициенты. Давайте его развеем. В настоящий момент Центробанком установлен тарифный коридор. Для легковых автомобилей физических лиц это от 2746 до 4942 рублей. Выше максимального значения тарифа страховщики поднимать его не могут. Сейчас в рамках этого коридора страховщики устанавливают тариф для региона.

Теперь это будет применяться не к регионам, а к конкретным людям?

Евгений Уфимцев: Да. Сейчас, компания, например, для Москвы ставит тариф 4400 рублей для всех автовладельцев. А теперь она сможет для клиента, который много лет страхуется и не приносит убытков, поставить минимальный тариф - 2800. Но приходит клиент, который проехал на красный свет, выехал на встречную полосу и превысил скорость более чем на 60 км/ч в течение года. Компания хочет поставить ему больший тариф, но максимум, что может сделать - назначить максимальный в рамках коридора - 4942 рубля.

На сколько изменится стоимость полиса, какая вообще максимальная и минимальная стоимость полиса возможна?

Евгений Уфимцев: В городе Москве, для молодого водителя (где самый высокий коэффициент по возрасту-стажу), на мощной машине, который ни разу не страховался (то есть, самый плохой водитель для страховщика) с учетом максимального тарифа и всех коэффициентов, полис будет стоить около 23 тысяч. Для опытного водителя в той же Москве со стажем более 10 лет и возрастом более 45 лет, он не совершал ДТП в течение десяти лет, даже сейчас полис стоит около 6 тысяч рублей.

Полная версия "Делового завтрака" в ближайших номерах