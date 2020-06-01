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Рубрика: Власть

Как будет проходить голосование по Конституции в течение 7 дней

Текст: Галина Мисливская
Проголосовать по поправкам в Конституцию можно будет в течение недели, писать заявление на досрочное голосование не потребуется, рассказал "Интерфаксу" зампред Центризбиркома РФ Николай Булаев.
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Ранее в понедельник на совещании у президента РФ Владимира Путина глава ЦИК Элла Памфилова предложила провести голосование в течение шести дней до основной объявленной даты, чтобы свести к минимуму опасность заражения. Глава государства идею поддержал.

"В течение этих шести дней до дня голосования избирательные участки и избирательные комиссии будут работать в обычном режиме, который позволяет человеку прийти и проголосовать. Будут работать, будут бюллетени, ящики, кабины, опечатывание ящиков на ночь", - пояснил Николай Булаев.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
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Он подчеркнул, что такой формат используется в России впервые. "У нас никогда раньше не было возможности голосовать в течение недели, кроме того досрочного, которое проводилось в отдаленных и труднодоступных территориях", - подчеркнул он.

По словам Булаева, как только будет подписан указ президента о назначении даты голосования, ЦИК проведет заседание и объявил о возобновлении активной подготовки к плебисциту.

"Избирательная система начинала готовиться заранее. Впереди есть месяц, чтобы принять нормативные акты ЦИК, провести дополнительное обучение членов комиссий всех уровней. У меня нет сомнений, что мы все это сделаем, и избирательная система покажет свое умение работать в непростых ситуациях", - сказал он.

После официального назначения даты, регионы смогут направить в ЦИК запрос о проведении голосование в электронном виде. Ранее в комиссии заявляли, что к такому формату готова лишь Москва. Глава Центризбикома Элла Памфилова в интервью "РГ" заявила, что использовать электронную форму на общероссийском голосовании по Конституции смогут три-четыре региона. По словам Булаева, субъектовые избиркомы пока "думают, размышляют" над этим вопросом. О каких конкретно регионах идет речь, в комиссии не уточняют.

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