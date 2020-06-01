Компактные автомобили признали потенциальными капсулами смерти

В качестве доказательства этого эксперты приводят статистические данные: в 2017 году самый высокий показатель аварий с летальным исходом был у микроавтобусов и субкомпактов - в 15 из 20 проанализированных случаев. Самыми безопасными оказались большие SUV - на них приходится почти половина случаев с самой низкой смертностью.

Если говорить в цифрах, то IIHS приводит следующие показатели: 15 смертей на миллион аварий - статистика внедорожников и крупных кроссоверов, в сегменте миникаров - 82 летальных исхода на такое же количество ДТП.

"Автомобили меньшего размера с их небольшой массой принимают весь удар столкновения на себя", - объясняет очевидное Джо Нолан, старший вице-президент IIHS по исследованиям автомобилей.

В сообщении Института отмечается тот факт, что смертность в автомобилях премиум-сегмента заметно ниже, чем в машинах массового сегмента. Это объясняется наличием у первых большего количества ассистентов безопасности.

Список моделей с наименьшим количеством смертей во время аварии возглавляют GMC Yukon XL 1500, Infiniti QX60, Land Rover Range Rover Evoque, Lexus NX 200t, седан Mercedes-Benz C-Class.

Лидерами антирейтинга стали Ford Fiesta, Hyundai Accent, Chevrolet Sonic, Nissan Versa Note, Fiat 500.

Стоит отметить, что общий показатель смертности, рассчитываемый IIHS каждые три года, вырос: 36 жертв, рассчитанных на основании последних данных, против 30 в 2014 году.