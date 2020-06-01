Контроль парогенераторов на БелАЭС подтвердил их надежность

Обратный отсчет времени, оставшийся до старта белорусского ядерного первенца в Островце, наполняется все более детальными подробностями подготовительного процесса.

Завершился, в частности, на АЭС и так называемый процесс "вихретокового контроля парогенераторов", который входит в комплекс обязательных мероприятий на стадии подготовки энергоблоков к вводу в эксплуатацию. Цель его проведения, пояснил БЕЛТА руководитель представительства "Атомэнергоремонта" в Беларуси Андрей Залозной, состоит в подтверждении сохранности технических характеристик металла основного оборудования реакторного отделения после его горячей обкатки.

Кстати, по его словам, суть метода заключается в измерении скорости и глубины прохождения токов сквозь металл. Именно подобные измерения позволяют сделать объективные выводы о состоянии материала, обнаружить полости, трещины даже минимальных размеров. "Простые и в то же время надежные манипуляторы дают возможность подвести измерительные приборы в любую точку для проведения замеров, а приборы для фиксации данных способны работать много часов при максимальных загрузках. Исследование проводится с максимальной точностью, достоверность обнаружения дефектов металла приближается к ста процентам", - сообщили представители компании.

От его своевременного проведения, уточнили эксперты, зависели сроки проведения ревизии основного оборудования реакторной установки. "Согласованность действий, оперативность и высочайший профессионализм, проявленные при выполнении работ всеми участниками процесса с российской и белорусской стороны, позволили завершить этот производственный этап в запланированные сроки без потери качества", - подтвердил вице-президент Атомстройэкспорта Олег Шперле.

Будет уместным напомнить, что белорусская АЭС в Гродненской области с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту, а генеральным подрядчиком выступает инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом". Ввод первого энергоблока запланирован в 2020 году, а второго - годом позже.