Кравцов: Голосование по Конституции 1 июля не помешает сдаче ЕГЭ

Проведение общероссийского голосования по поправкам в Конституцию 1 июля никак не нарушит процесс сдачи ЕГЭ. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов, отвечая на вопрос президента России Владимира Путина.

В ходе совещания главы государства в понедельник с руководителями рабочей группы по подготовке поправок в Основной закон, главой ЦИК и Роспотребнадзора прозвучало предложение назначить голосование на 1 июля. Президент России связался с министром просвещения, чтобы уточнить, не создаст ли это помех выпускникам школ, сдающим единый госэкзамен.

"Кравцов Сергей Сергеевич подтвердил, что это никак не будет мешать, наоборот, он даже рассчитывает на то, что проведение общероссийского голосования при использовании школьных помещений поможет затем при организации ЕГЭ", - пересказал Владимир Путин ответ министра просвещения.

"Поэтому считаю, что предложенный вариант - 1 июля - дата подходящая", - добавил он.