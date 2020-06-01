Матвиенко назвала выверенной и продуманной дату голосования по Конституции

События последних месяцев не только подтвердили важность и актуальность поправок в Конституцию, более того, они "прошли проверку в очень жестких, экстраординарных условиях", в которых оказалась Россия, отметила глава Совфеда.

Новые нормы Основного закона, считает Валентина Матвиенко, дают также убедительный ответ на вопрос, не забудет ли государство о своих социальных обязательствах, когда угроза коронавируса минует. "Чтобы таких вопросов не возникало, надо поставить в этом процессе логическую точку: узнать мнение всех россиян о поправкам, отношение каждого к ним", - заявила она.

Предложенная дата общероссийского голосования - 1 июля - "выверенная, продуманная", а также учитывает мнение Роспотребназдора, ЦИКа и рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию. Ситуация с коронавирусом, по мнению главы Совфеда, позволяет провести голосование в безопасном для людей формате.

"Президент поставил главное условие при подготовке голосования - безопасность, здоровье и жизнь граждан", - напомнила Матвиенко и добавила, что ЦИК и Роспотребназдор уже провели огромную работу в этом направлении.

В числе мер, которые должны минимизировать риски для граждан она назвала сроки голосования (в течение недели), надомное голосование, дистанционное электронное голосование (в отдельных регионах), а также организацию процесса на самих участках. По словам Матвиенко, потоки голосующих будут разведены, каждый получит маску, перчатки и индивидуальную ручку. "Достаточно мер, чтобы обеспечить нормальные условия для голосования", - сказала глава Совфеда. Она считает, что предстоящее голосование будет безопаснее прогулок и походов по магазинам.

Доверие к результатам голосования обеспечат наблюдатели, которые будут присутствовать на всех этапах, подчеркнула Матвиенко.

"Мы все должны проникнуться важностью этого без преувеличения исторического события", - добавила она.