Матвиенко назвала выверенной и продуманной дату голосования по Конституции

Новости

Власти Москвы надеются, что возвращаться к полной изоляции не придется 19:45
Водохранилища Крыма в мае обмелели на 10 миллионов кубометров 19:34
Самолет Сургут-Тюмень вернулся в аэропорт из-за проблем с шасси 18:59
На Тверской нанесут временную разметку для прохождения военной техники 18:57
Косачев назвал своевременным решение по дате голосования по Конституции 18:56
ФНС откроет налоговые для приема граждан с 15 июня 18:55
В Тульской области стартовал марафон празднований 500-летия кремля 18:37
Православные храмы в Москве откроют для прихожан 6 июня 18:31
Назначен новый начальник Следственного департамента МВД РФ 18:23
В Москве задержали банду, вымогавшую деньги у таксистов 18:13
СК опубликовал видео с места гибели девочки в Северо-Крымском канале 18:12
Рига и Вильнюс продлили сроки ограничений при пересечении границы 18:05
Россия в мае увеличила морские поставки нефти в восточном направлении 18:00
Обрушение моста в Мурманской области попало на видео 18:00
Датчане переведут самолеты и суда на экологическое топливо 17:48
Видео: Мединский сравнил протесты в США с событиями фильма "Джокер" 17:41
Европейская статистика: как коронавирус изменил показатели смертности 17:32
Врач рассказал, как снизить риск развития тромбоза при коронавирусе 17:21
Археологи объяснили происхождение пирамид Мезоамерики 17:18
Renault рассекретила все цены на новый Kaptur 17:10
Кравцов: Голосование по Конституции 1 июля не помешает сдаче ЕГЭ 17:09
Мосгорсуд признал законным продление ареста экс-полицейским по делу Голунова 17:07
Установить инвалидность по новым правилам смогли 255 тысяч россиян 17:03
Франция намерена создать у себя "Кремниевую долину" 17:03
Ученые нашли способ уменьшить размер аккумулятора 17:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Есть вопросы по второму этапу смягчения ограничений в Москве? Задайте их "РГ"
Есть вопросы по второму этапу смягчения ограничений в Москве? Задайте их "РГ"
В Гидрометцентре России рассказали о погоде в июне
В Гидрометцентре России рассказали о погоде в июне
Какие детские книги дополнят список летнего чтения
Какие детские книги дополнят список летнего чтения
01.06.2020 19:39
Рубрика: Власть

Матвиенко назвала выверенной и продуманной дату голосования по Конституции

Текст: Галина Мисливская
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что дата проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения поправок в Конституцию хорошо продумана и учитывает эпидемиологическую ситуацию в стране. Такое мнение она высказала в эфире телеканала "Россия 24".

События последних месяцев не только подтвердили важность и актуальность поправок в Конституцию, более того, они "прошли проверку в очень жестких, экстраординарных условиях", в которых оказалась Россия, отметила глава Совфеда.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Как будет проходить голосование по Конституции в течение 7 дней

Новые нормы Основного закона, считает Валентина Матвиенко, дают также убедительный ответ на вопрос, не забудет ли государство о своих социальных обязательствах, когда угроза коронавируса минует. "Чтобы таких вопросов не возникало, надо поставить в этом процессе логическую точку: узнать мнение всех россиян о поправкам, отношение каждого к ним", - заявила она.

Предложенная дата общероссийского голосования - 1 июля - "выверенная, продуманная", а также учитывает мнение Роспотребназдора, ЦИКа и рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию. Ситуация с коронавирусом, по мнению главы Совфеда, позволяет провести голосование в безопасном для людей формате.

"Президент поставил главное условие при подготовке голосования - безопасность, здоровье и жизнь граждан", - напомнила Матвиенко и добавила, что ЦИК и Роспотребназдор уже провели огромную работу в этом направлении.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Володин заявил об актуальности поправок в Конституцию

В числе мер, которые должны минимизировать риски для граждан она назвала сроки голосования (в течение недели), надомное голосование, дистанционное электронное голосование (в отдельных регионах), а также организацию процесса на самих участках. По словам Матвиенко, потоки голосующих будут разведены, каждый получит маску, перчатки и индивидуальную ручку. "Достаточно мер, чтобы обеспечить нормальные условия для голосования", - сказала глава Совфеда. Она считает, что предстоящее голосование будет безопаснее прогулок и походов по магазинам.

Доверие к результатам голосования обеспечат наблюдатели, которые будут присутствовать на всех этапах, подчеркнула Матвиенко.

"Мы все должны проникнуться важностью этого без преувеличения исторического события", - добавила она.

Власть Работа власти Законодательная власть Совет Федерации Изменения в Конституцию РФ

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
1 июля объявят выходным в связи с голосованием по Конституции
Роспотребнадзор подготовил рекомендации для кафе и ресторанов
Путин обсудит с Мишустиным план восстановления экономики
За сутки в России подтверждено 9035 случаев COVID-19 в 84 субъектах
Кабмин не поддержал поправки о выплате МРОТ домохозяйкам
Парад Победы пройдет 24 июня
Как будет внедряться дистанционное электронное голосование