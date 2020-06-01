Путин подписал указ о дате голосования по поправкам к Конституции

Глава государства постановил определить 1 июля 2020 года в качестве даты проведения общероссийского голосования, учитывая при этом "складывающуюся санитарно-эпидемиологическую обстановку и необходимость обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

Указ вступает в силу со дня подписания.

Напомним, что сегодня эту дату президент утвердил на видеоконференции с руководством Центризбиркома и рабочей группы по подготовке предложений по внесению поправок в Конституцию.