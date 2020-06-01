Министр просвещения: Новых предметов в следующем учебном году не будет

В следующем учебном году в школах не будет ни новых предметов, ни программ. Об этом школьникам в эфире онлайн-фестиваля "Большая перемена" рассказал министр просвещения Сергей Кравцов.

- Чего ожидать в новом учебном году? Будут ли новые предметы? - спросила Виктория, восьмиклассница из Тамбовской области.

- Каких-то новых предметов и программ в следующем учебном году ожидать не надо, все будет привычно, - успокоил школьников министр Сергей Кравцов. - Все какие-то новые изменения объявляются заранее. И вообще я не сторонник серьезных изменений в системе школьного образования. Главное - дать хорошие знания, чтобы было интересно учиться. Поэтому мы развиваем систему дополнительного образования. Делам все, чтобы вам было комфортно находится в школе. Поэтому спокойно сейчас отдыхайте. Первого сентября вы, ваши одноклассники и одноклассницы придут в школу, и это будет большой праздник

Так же, по словам министра, в начале учебного года пройдет небольшая диагностика - Всероссийские проверочные работы. Они нужны, чтобы посмотреть тот уровень знаний, который есть у ребят, чтобы организовать для них всю необходимую помощь, если какие то темы не были на должном уровне изучены в конце четвертой четверти.

Также министр просвещения заявил о том, что надеется, что эпидемическая ситуация в стране восстановится, и выпускные вечера смогут пройти в школах в очном формате.