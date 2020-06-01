Названа опасность физических нагрузок после самоизоляции

Как известно, во многих регионах страны постепенно снижаются ограничительные меры, введенные в связи с распространением коронавирусной инфекции. В результате люди массово атакуют беговые дорожки, парки и зоны отдыха, чтобы вернуться в нормальную физическую форму после долгого отдыха.

Однако после большого перерыва, вызванного самоизоляцией, вместо пользы для организма спорт может сильно ударить по здоровью. Особенно, если начать активно заниматься бегом, футболом, волейболом, большим теннисом.

У неподготовленного человека могут возникнуть проблемы с ногами. Так, чрезмерная нагрузка на ступни чревата развитием плоскостопия.

- Наши стопы имеют очень тонкое устройство, в котором задействовано 28 костей и сто с лишним сухожилий, связок и мышц. Если происходит какой-то сбой, нарушается биомеханика всех движений, а дальше начинаются повреждения и травмы, - рассказала kp.ru исполнительный директор Лиги содействия развитию педиатрии Ольга Чижевская.

Плоскостопие опасно развитием проблем с коленными и тазобедренными суставами, позвоночником.

- Нагрузки должны быть умеренными. Подойдет легкий бег трусцой с периодами отдыха и ношение специальной беговой спортивной обуви, - посоветовала эксперт, добавив, что для профилактики плоскостопия оптимальны плавание, конный спорт, силовые тренировки со свободным весом.