Названы увеличивающие риск заражения коронавирусом привычки

Курящие и злоупотребляющие алкоголем люди попадают в группу риска по COVID-19. Об этом заявил профессор МГМУ имени И.М. Сеченова, президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин.

По его словам, у человека все органы и функции имеют определенный запас прочности. Однако из-за вредных привычек у некоторых людей эти резервы исчерпаны еще до встречи с инфекцией. Поэтому курящих и пьющих людей наряду с хроническими больными и людьми пожилого возраста можно отнести к группе риска по коронавирусу, рассказал профессор в интервью "Парламентской газете".

Напомним, ранее в Роспотребнадзоре развеяли миф о том, что употребление алкогольных напитков с высоким содержанием спирта может убивать коронавирус. Наоборот специалисты советуют свести к минимуму употребление алкоголя, поскольку он повышает негативно влиет на иммунную систему.