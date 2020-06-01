Песков рассказал о режиме закрытых границ

Россия пока не принимала решение открыть границы для иностранных граждан, но для приглашенных на Парад Победы 24 июня гостей из-за рубежа сделано исключение.
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"Пока никаких решений относительно открытия границ для всех иностранцев не принималось, поэтому я ничего не могу сказать, будут ли такие решения к моменту проведения парадов", - заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"В любом случае, режим закрытых границ не распространяется на официальные визиты делегаций, тем более на высшем уровне", - уточнил представитель Кремля.