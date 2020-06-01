Песков рассказал о режиме закрытых границ

"Пока никаких решений относительно открытия границ для всех иностранцев не принималось, поэтому я ничего не могу сказать, будут ли такие решения к моменту проведения парадов", - заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"В любом случае, режим закрытых границ не распространяется на официальные визиты делегаций, тем более на высшем уровне", - уточнил представитель Кремля.