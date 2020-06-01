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Рубрика: Власть

Попова уверена в безопасности голосования по поправкам в Конституцию 1 июля

Текст: Ксения Воронцова
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что уверена в абсолютной безопасности для граждан проведения 1 июля всероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
Фото: Сергей Куксин/РГ Фото: Сергей Куксин/РГ
Фото: Сергей Куксин/РГ
Фото: iStock
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На совещании президента РФ Владимира Путина с рабочей группой по подготовке поправок в Основной закон она рассказала, что удалось избежать взрывного роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, пройден острый этап подъема. "Темп прироста на сегодняшний день снижается, и снижается значительно. И с момента, когда были введены ограничительные мероприятия, темп прироста снизился уже сегодня в 13 раз и в целом по стране составляет порядка 2%", - сказала Попова. Также она отметила снижение в стране коэффициента распространения COVID-19, наращивания темпов тестирования.

Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС
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По словам главы Роспотребнадзора, 24 региона уже перешли на первый этап снятия ограничений, введённых из-за пандемии, 26 добились показателей, которые позволят приступить к этому, а еще три субъекта готовы к третьему этапу. "Все этапы снятия ограничений позволяют сегодня видеть, что при отмене тех или иных ограничений не наступает ухудшения ситуации в регионах. И это значит, что мы идем правильным путем", - подчеркнула она.

Анна Попова также высказала мнение, что дата - 1 июля - значима еще и потому, что к тому моменту пройдет еще два инкубационных периода.

Сам процесс проведения дня единого голосования по поправкам в Основной закон очень ответственный, ведомство изучало опыт зарубежных коллег, консультировалось с учеными и экспертами. Были разработаны рекомендации, которые позволят не просто минимизировать, а исключить риски распространения при проведении голосования, отметила Попова.

"Я абсолютно уверена, что проведение по этим требованиям при их полном соблюдении (а в этом я тоже могу быть уверена) дня голосования будет абсолютно безопасным для граждан", - заключила глава Роспотребнадзора.

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