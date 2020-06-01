Путин: Идеи некоторых поправок в Конституцию уже востребованы жизнью

Поправки в Конституцию РФ сейчас абсолютно востребованы, некоторые идеи уже имплементируются еще до вступления изменений в силу, заявил президент Владимир Путин.

Глава государства в понедельник проводит совещание с рабочей группой по подготовке поправок в Основной закон.

"Некоторые вещи мы уже имплементируем в жизнь даже до принятия поправок в Конституцию. И это говорит о том, что те поправки, которые предлагались, в том числе и рабочей группой, они востребованы, просто абсолютно востребованы условиями нашей сегодняшней жизни", - отметил Владимир Путин.