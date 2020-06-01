Путин призвал граждан принять активное участие в голосовании по Конституции

- Речь идет о Конституции, которая лежит в основе жизни нашей страны - нашей жизни и жизни наших детей, - объяснил он важность участия в голосовании.

Президент подчеркнул, что речь идет об определении основных правовых гарантий в области социальных, трудовых отношений. А также - о принципах взаимодействия с международными партнерами России.

- Очень надеюсь, что граждане примут в определении параметров Основного Закона, в голосовании по поправкам в Конституцию самое активное участие, - заявил Владимир Путин.

Он также обратился к губернаторам, призвав при организации всероссийского голосования исходить из заботы о здоровье людей, что, по словам президента, остается главным приоритетом.

Ранее Владимир Путин заявил, что 1 июля - это безупречная дата для голосования по поправкам в Конституцию как с юридической точки зрения, так и исходя из санитарных соображений.