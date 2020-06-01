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01.06.2020 16:44
Рубрика: Власть

Путин выступил против совмещения голосования по Конституции с парадом Победы

Текст: Татьяна Замахина

Президент РФ Владимир Путин отверг идею проведения всероссийского голосования по поправкам в Конституцию 24 июня вместе с парадом Победы. Такое мнение он высказал на совещании с членами профильной рабгруппы по подготовке изменений.

Свое заявление президент сделал, реагируя на выступление сопредседателя рабочей группы, сенатора Андрея Клишаса. Тот заявил, что "конец июня - это дата, когда голосование можно проводить".

Сенатор не предлагал совместить день голосования с парадом Победы - о таких инициативах вспомнил сам Путин.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
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- Были даже идеи (я знаю, мне коллеги говорили об этом) провести это голосование прямо в день парада, - отметил российский лидер. - Не надо ничего смешивать, это отдельная, крупная веха в жизни страны.

Президент подчеркнул, что "парад Победы - это святое дело".

- Не будем его ни с чем смешивать, в том числе с голосованием по Конституции, - резюмировал Путин.

Глава государства также отверг один из аргументов, которые высказываются в пользу такого совмещения. "Один из побудительных мотивов проведения в День Победы - это экономия средств, поскольку это тоже нерабочий день, - отметил он. - Вот на этом точно не будем экономить".

Путин: Идеи некоторых поправок в Конституцию уже востребованы жизнью
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