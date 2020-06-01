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01.06.2020 06:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Частные клиники будут бесплатно оказывать услуги пожилым людям

Текст: Анна Скудаева (Кострома)
Фото: Денис Абрамов/РИА Новости Фото: Денис Абрамов/РИА Новости
Фото: Денис Абрамов/РИА Новости

В российских регионах до 15 июня продлен конкурсный отбор частных медицинских организаций для получения грантов на оказание медико-социальных услуг гражданам в возрасте 65 лет и старше, в том числе тем, кто живет на селе.

Частный врач приедет бесплатно

Благодаря национальному проекту "Демография" большее количество пожилых людей сможет получить адресную медицинскую помощь.

Фото: iStock
Медико-социальный патронаж для пожилых в регионах станет доступнее

Участниками нового проекта по привлечению частных медицинских организаций для оказания медико-социальных услуг пожилым людям стали 18 пилотных регионов России. Среди них - Бурятия, Мордовия, Татарстан, Алтайский, Камчатский и Ставропольский края, Воронежская, Новгородская, Новосибирская и Тюменская области.

В рамках нацпроекта "Демография" здесь действует проект "Старшее поколение". Он предполагает создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами.

По результатам конкурсного отбора частные медицинские организации, которые будут вести медико-социальный патронаж граждан старше 65 лет, получат гранты из федерального бюджета. Чтобы не допустить бесконтрольного расходования этих средств, решение о направлении на лечение и назначении процедур будет принимать участковый врач в государственной поликлинике или больнице, к которой прикреплен пациент.

Как это будет в Костроме

Как рассказали корреспонденту "РГ" в департаменте по труду и социальной защите Костромской области, система долговременного ухода в регионе начала работать в прошлом году. Благодаря федеральному проекту десятки костромских маломобильных пенсионеров и инвалидов уже смогли улучшить качество жизни. В 2019 году, например, в Костроме открылся первый "детский сад" для пенсионеров с когнитивными нарушениями.

Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
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А для тяжелобольных костромичей, которые не могут сами себя обслуживать, но по каким-то причинам не хотят переезжать в интернаты и дома престарелых, в регионе ввели должности "государственных сиделок", оказывающих людям помощь на дому. Специалисты и врачи частных клиник будут ходить на дом к пациентам старше 65 лет.

Ожидается, что проект по вовлечению частных медицинских организаций в обслуживание пожилых людей и инвалидов на дому заработает в Костромской области уже в июле. На его реализацию регион получит из федерального бюджета 34,5 миллиона рублей. Распоряжение об этом подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

"Для участия в проекте среди частных медицинских организаций в феврале этого года был проведен конкурсный отбор, - рассказали РГ" в регионе. - По итогам конкурса победителями были признаны два медицинских центра в Костроме. Это клиника "Мир здоровья" и "Центр амбулаторной хирургии". По согласованию с департаментом здравоохранения, с учетом местоположения клиники и ее доступности для каждой организации, была определена зона обслуживания с распределением улиц".

Лечение без стресса

Раньше маломобильных пациентов по полисам ОМС обслуживали врачи государственных клиник. Но с оперативностью оказания этой помощи нередко возникали проблемы. Костромская область, не имеющая собственного медицинского вуза, испытывает острый дефицит врачебных кадров. На сегодня в государственных больницах и поликлиниках не хватает 560 докторов, в том числе врачей узких специальностей. Чтобы попасть на прием, многим пациентам приходится подолгу ждать своей очереди.

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
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"Нередко возникают такие ситуации, когда находящемуся дома тяжелобольному пожилому человеку требуется взять анализы, провести диагностические процедуры или консультацию узкого специалиста, - сообщили в областном департаменте по труду и социальной защите. - Раньше лежачего больного приходилось госпитализировать. Что достаточно проблематично, особенно если у человека большой вес, а в доме отсутствует "доступная среда" для транспортировки маломобильных жителей. Мы надеемся, что с введением пилотного проекта по организации медицинской помощи на дому эта проблема будет решена". Власти подчеркивают, что для пожилого человека услуга по вызову врача из частного медцентра будет бесплатной.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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"Два года назад моя старенькая мама неудачно упала и сломала шейку бедра, - вспоминает костромичка Алла Сенникова. - Мы потратили очень много сил и средств на реабилитацию, но вернуть маме прежние силы врачам, к сожалению, не удалось. По квартире она немного передвигается при помощи ходунков. Но уже почти два года совсем не выходит из дома. Мы живем на пятом этаже, лифта нет. Спуститься по лестнице и подняться назад пожилому человеку практически невозможно. "Гуляет" мама только на балконе. Любой выезд к врачу - это огромная проблема. Если врачи частных клиник смогут бесплатно приезжать к ней по вызову, то для всей семьи это будет очень большим облегчением".

"Мы считаем, что с началом пилотного проекта оказание медицинской помощи пожилым людям и инвалидам станет более комфортным, в том числе и психологически, - убеждены в департаменте. - При проведении анализов, исследований и врачебных манипуляций человек будет находиться в привычной для себя домашней обстановке. Ни для кого не секрет, что для пожилого и маломобильного человека, особенно проживающего в сельской местности, любое посещение медицинского учреждения - это определенный стресс".

Заявки шлите в Минтруд

Сейчас в Костроме ждут заявок от частных медицинских организаций, готовых оказывать людям помощь не только на территории областного центра, но и в отдаленных деревнях.

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
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"Заявки и документы на участие в конкурсном отборе необходимо представлять в Министерство труда и социальной защиты РФ, - рассказала "РГ" пресс-секретарь регионального департамента по труду и соцзащите населения Костромской области Оксана Чередниченко. - Но, если представители медицинских организаций обратятся за информацией к нам, мы их обязательно проконсультируем".

Национальный проект "Демография" рассчитан до 2024 года. Для граждан старшего возраста организовано проведение диспансеризации, профилактических осмотров и дополнительных скринингов. Нацпроект учитывает потребности не только инвалидов, но и трудоспособных граждан старше 50 лет в сохранении трудовой активности - они могут бесплатно освоить новые профессии или повысить квалификацию.

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