Частные клиники будут бесплатно оказывать услуги пожилым людям

В российских регионах до 15 июня продлен конкурсный отбор частных медицинских организаций для получения грантов на оказание медико-социальных услуг гражданам в возрасте 65 лет и старше, в том числе тем, кто живет на селе.

Частный врач приедет бесплатно

Благодаря национальному проекту "Демография" большее количество пожилых людей сможет получить адресную медицинскую помощь.

Участниками нового проекта по привлечению частных медицинских организаций для оказания медико-социальных услуг пожилым людям стали 18 пилотных регионов России. Среди них - Бурятия, Мордовия, Татарстан, Алтайский, Камчатский и Ставропольский края, Воронежская, Новгородская, Новосибирская и Тюменская области.

В рамках нацпроекта "Демография" здесь действует проект "Старшее поколение". Он предполагает создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами.

По результатам конкурсного отбора частные медицинские организации, которые будут вести медико-социальный патронаж граждан старше 65 лет, получат гранты из федерального бюджета. Чтобы не допустить бесконтрольного расходования этих средств, решение о направлении на лечение и назначении процедур будет принимать участковый врач в государственной поликлинике или больнице, к которой прикреплен пациент.

Как это будет в Костроме

Как рассказали корреспонденту "РГ" в департаменте по труду и социальной защите Костромской области, система долговременного ухода в регионе начала работать в прошлом году. Благодаря федеральному проекту десятки костромских маломобильных пенсионеров и инвалидов уже смогли улучшить качество жизни. В 2019 году, например, в Костроме открылся первый "детский сад" для пенсионеров с когнитивными нарушениями.

А для тяжелобольных костромичей, которые не могут сами себя обслуживать, но по каким-то причинам не хотят переезжать в интернаты и дома престарелых, в регионе ввели должности "государственных сиделок", оказывающих людям помощь на дому. Специалисты и врачи частных клиник будут ходить на дом к пациентам старше 65 лет.

Ожидается, что проект по вовлечению частных медицинских организаций в обслуживание пожилых людей и инвалидов на дому заработает в Костромской области уже в июле. На его реализацию регион получит из федерального бюджета 34,5 миллиона рублей. Распоряжение об этом подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

"Для участия в проекте среди частных медицинских организаций в феврале этого года был проведен конкурсный отбор, - рассказали РГ" в регионе. - По итогам конкурса победителями были признаны два медицинских центра в Костроме. Это клиника "Мир здоровья" и "Центр амбулаторной хирургии". По согласованию с департаментом здравоохранения, с учетом местоположения клиники и ее доступности для каждой организации, была определена зона обслуживания с распределением улиц".

Лечение без стресса

Раньше маломобильных пациентов по полисам ОМС обслуживали врачи государственных клиник. Но с оперативностью оказания этой помощи нередко возникали проблемы. Костромская область, не имеющая собственного медицинского вуза, испытывает острый дефицит врачебных кадров. На сегодня в государственных больницах и поликлиниках не хватает 560 докторов, в том числе врачей узких специальностей. Чтобы попасть на прием, многим пациентам приходится подолгу ждать своей очереди.

"Нередко возникают такие ситуации, когда находящемуся дома тяжелобольному пожилому человеку требуется взять анализы, провести диагностические процедуры или консультацию узкого специалиста, - сообщили в областном департаменте по труду и социальной защите. - Раньше лежачего больного приходилось госпитализировать. Что достаточно проблематично, особенно если у человека большой вес, а в доме отсутствует "доступная среда" для транспортировки маломобильных жителей. Мы надеемся, что с введением пилотного проекта по организации медицинской помощи на дому эта проблема будет решена". Власти подчеркивают, что для пожилого человека услуга по вызову врача из частного медцентра будет бесплатной.

"Два года назад моя старенькая мама неудачно упала и сломала шейку бедра, - вспоминает костромичка Алла Сенникова. - Мы потратили очень много сил и средств на реабилитацию, но вернуть маме прежние силы врачам, к сожалению, не удалось. По квартире она немного передвигается при помощи ходунков. Но уже почти два года совсем не выходит из дома. Мы живем на пятом этаже, лифта нет. Спуститься по лестнице и подняться назад пожилому человеку практически невозможно. "Гуляет" мама только на балконе. Любой выезд к врачу - это огромная проблема. Если врачи частных клиник смогут бесплатно приезжать к ней по вызову, то для всей семьи это будет очень большим облегчением".

"Мы считаем, что с началом пилотного проекта оказание медицинской помощи пожилым людям и инвалидам станет более комфортным, в том числе и психологически, - убеждены в департаменте. - При проведении анализов, исследований и врачебных манипуляций человек будет находиться в привычной для себя домашней обстановке. Ни для кого не секрет, что для пожилого и маломобильного человека, особенно проживающего в сельской местности, любое посещение медицинского учреждения - это определенный стресс".

Заявки шлите в Минтруд

Сейчас в Костроме ждут заявок от частных медицинских организаций, готовых оказывать людям помощь не только на территории областного центра, но и в отдаленных деревнях.

"Заявки и документы на участие в конкурсном отборе необходимо представлять в Министерство труда и социальной защиты РФ, - рассказала "РГ" пресс-секретарь регионального департамента по труду и соцзащите населения Костромской области Оксана Чередниченко. - Но, если представители медицинских организаций обратятся за информацией к нам, мы их обязательно проконсультируем".

Национальный проект "Демография" рассчитан до 2024 года. Для граждан старшего возраста организовано проведение диспансеризации, профилактических осмотров и дополнительных скринингов. Нацпроект учитывает потребности не только инвалидов, но и трудоспособных граждан старше 50 лет в сохранении трудовой активности - они могут бесплатно освоить новые профессии или повысить квалификацию.