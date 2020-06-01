Дорогие москвичи, в жизни страны, как и в жизни каждого из нас, бывают важные вехи, которые определяют нашу судьбу.

Иногда мы просто не замечаем их или стараемся не заметить, говорим, что это нас не касается. А потом - по прошествии какого-то времени - жалеем, что не приняли важного решения или совершили ошибку.

Сегодня Президент объявил о проведении голосования по изменениям Конституции. Кажется, что нам сейчас не до этого. Пандемия, проблемы с экономикой, какие уж тут голосования. Действительно, проблемы есть, и проблемы серьезные. Но непринятые решения тоже являются серьезной проблемой.

Ситуация с пандемией коронавируса выявила не только сильные стороны общества и беспримерный героизм врачей, но и проблемы в органи­зации медицины, науки, региональном управлении. И мы понимаем, что это не самое страшное испытание из возможных в нашем беспокойном и нестабильном мире.

Поэтому самое время принимать решения, которые помогут избежать проблем не столько сегодня, сколько завтра, в будущем. Загодя готовиться к любым вызовам и быть сильными, независимыми, несмотря на все невзгоды. Тогда успех всегда будет с нами и нашей страной. Любимой Россией.

Источник: блог Сергея Собянина на сайте мэра Москвы.