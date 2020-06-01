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01.06.2020 08:26
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Москве усилен масочный режим

Текст: Сергей Бабкин
С 1 июня одновременно с ослаблением ограничений в Москве усиливается масочный режим.
Фото: Александр Корольков/ РГ Фото: Александр Корольков/ РГ
Фото: Александр Корольков/ РГ
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Ранее маски и перчатки требовалось носить в общественных местах: в транспорте, на работе, в магазинах. А с этого дня маску или респиратор обязательно надевать при любом выходе на улицу. Это необходимо, чтобы обеспечить санитарную безопасность во время прогулок. Перчатки носить на улице необязательно.

Штраф за нарушение масочного режима составляет 5 тысяч рублей, если оно зафиксировано в транспорте, и 4 тысячи рублей, если режим нарушен в помещении или на улице.

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