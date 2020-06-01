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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В возрасте 100 лет умерла актриса, первой сыгравшая Ульяну Громову

Текст: Елена Шулепова (Тула)
Фото: Тульский ТЮЗ/tulatuz.ru Фото: Тульский ТЮЗ/tulatuz.ru
Фото: Тульский ТЮЗ/tulatuz.ru

В Туле скончалась актриса, первой в стране сыгравшая Ульяну Громову в спектакле "Молодая гвардия", заслуженный работник культуры РФ Зинаида Леонтьева. Об этом сообщили в тульском областном театре юного зрителя, где служила Зинаида Васильевна.

Зинаида Леонтьева родилась в 1919 году в Москве в семье фабриканта, рассказывается на сайте театра. С детства мечтала стать актрисой. После ареста отца в 1925 году семья перебралась на родину мамы в Тулу. Еще в школе занималась в драмкружке. В 1937 году, не закончив семилетки, Зинаида Леонтьева была зачислена сразу на второй курс театральной студии и во вспомогательный актерский состав Тульского драмтеатра. Зинаида Леонтьевна играла в театрах Томска, Читы, Ярославля. С 1942 года - в Тульском театре юного зрителя. Много написано о ее романтической встрече с французским летчиком из эскадрильи "Нормандия-Неман". Будущий генерал Леон Кюффо уговаривал "самую красивую" девушку уехать с ним. Лишь в 80-е годы им  удалось обменяться письмами.

Одно из главных событий в творческой жизни актрисы - первая в СССР постановка спектакля "Молодая гвардия" по роману А. Фадеева, где ей была поручена роль Ульяны Громовой. На этот спектакль в Тулу приезжали столичные критики, отмечавшие внешнее и духовное сходство Леонтьевой с героиней.

Зинаида Леонтьева - легенда тульского театра. Десятки ролей и любовь зрителей, коллеги называли ее потрясающей. "Коллеги и сотрудники театра выражают свои соболезнования и слова искренней скорби родственникам и близким Зинаиды Васильевны. Светлая память и вечный покой", - говорится в некрологе на странице тульского ТЮЗа.

Общество Утраты Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тульская область Тула

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