Команда Кусто поддержала намерение запретить вылов китообразных

Известный океанограф, основатель и президент фонда "Будущее Океанов" Жан-Мишель Кусто и его советник Чарльз Винник направили письмо президенту России Владимиру Путину и председателю правительства РФ Михаилу Мишустину, в котором заявили, что поддерживают инициативу по запрету вылова китообразных в культурно-просветительских целях, сообщил руководитель общественной организации "Экологическая вахта Сахалина".

В письме Кусто и Винник поблагодарили первых лиц государства за освобождение косаток и белух из "китовой тюрьмы" и за намерение предотвратить будущие отловы. эта информация прозвучала во время "Прямой линии с Владимиром Путиным" в июне прошлого года. Тогда вице-премьер Алексей Гордеев сказал, что для того, чтобы ситуация с "китовой тюрьмой" не повторялась, правительством принято решение изменить правовую базу, запретив вылов в просветительских целях, оставив только вылов в научных целях и для нужд народов Крайнего Севера.

Кусто и Винник обратили внимание на недавние новости о предварительном решении экспертной рабочей группы: "Недавно мы узнали, что экспертная рабочая группа федерального уровня российского правительства готовится принять решение о Российской общественной инициативе по запрету вылова китообразных в культурно-просветительских целях. Мы поддерживаем эту инициативу и надеемся, что Россия станет мировым лидером в защите китов и дельфинов от жестокой практики отлова китообразных ради развлечения. Мы считаем, что эта инициатива очень важна для защиты будущего наших общих океанов", - говорится в обращении.

В апреле океанолог отправил письмо на имя министра природных ресурсов и экологии Дмитрия Кобылкина, в котором поздравил российское правительство с принятием решения о внесении плотоядных косаток в Красную книгу. По их мнению, это обеспечит защиту исчезающих видов.