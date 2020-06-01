Рухнувший в Приамурье лифт не был предназначен для перевозки людей

Врачи Амурской областной больницы оказывают необходимую медицинскую помощь двум пострадавшим мужчинам при падении лифта с высоты второго этажа в одном из торговых центров Благовещенска.

"Пациенты находятся в травматологическом отделении, один из них в стабильном, но тяжелом состоянии, у второго состояние средней тяжести,- сообщили корреспонденту "РГ" в минздраве региона.

Следственное управление СК РФ Приамурья проводит комплексную проверку всех обстоятельств этого происшествия.

"Данный грузовой подъемник не был предназначен для перевозки людей. На нем можно перевозить только до 500 килограммов груза. Два человека перевозили на нем бытовую технику и ехали сами",- пояснил помощник начальника областного СК РФ Алексей Лубинский.