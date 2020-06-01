В Приамурье на сбежавшего из госпиталя пациента с СOVID-19 завели дело

В Благовещенске полиция возбудила уголовное дело в отношении 40-летнего жителя Шимановска с выявленной коронавирусной инфекцией, который самовольно покинул инфекционный госпиталь.

Мужчина спрыгнул с третьего этажа на козырек больницы, а затем попытался убежать. Его задержал наряд полиции, и беглец под конвоем был возвращен в госпиталь. Его палата находится под охраной, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

Нарушителю грозит денежный штраф размером от 500 до 700 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до двух лет по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил (часть первая статьи 236 УК РФ).

Это уже третий подобный случай в Приамурье, когда пациенты с COVID-19 пытаются убежать из лечебного учреждения, не считая себя больными и опасными для окружающих. Один из злоумышленников имел среднее медицинское образование и работал в больнице.