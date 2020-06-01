В Приморье коронавирус выявили у сотрудников двух детских садов

За минувшие сутки в Приморье отмечены 54 новых случая COVID-19, сообщает пресс-служба правительства края, ссылаясь на информацию руководителя территориального управления Роспотребнадзора Татьяны Детковской.

Учитывая их, общее количество людей, у которых диагностирован коронавирус, составило 2049 человек.

"Темп роста заболевания на данный момент - 2,7", - отметила Детковская, добавив, что единичные случаи были зафиксированы в детских садах Находки и Уссурийска. Контактных лиц проверят, а сады закроют. Губернатор Приморья Олег Кожемяко заявил, что по этим случаям будет проведено расследование, проверят, в частности, как велись дневники термометрии.

Между тем, как сообщили в администрации Находкинского городского округа, все контактировавшие с воспитательницей в детском саду, включая детей, уже прошли тест на COVID-19. Результат отрицательный.

В настоящее время из всех, кто проходит лечение, 35 человек находятся в тяжелом состоянии, девять из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 382 человек характеризуется как средней степени тяжести.

Напомним, что 29 мая власти края продлили до 15 июня включительно режим повышенной готовности и, соответственно, предусмотренные им ограничительные меры.