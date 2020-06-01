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01.06.2020 08:17
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Экс-глава Нижнего Новгорода прокомментировала обвинение во взятке

Текст: Мария Волкова (Нижний Новгород)

Экс-глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко опубликовала у себя на странице в Facebook комментарий по поводу возбуждения уголовного дела о взятке. На минувшей неделе Московский районный суд заочно арестовал ее.

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- Благодарю тех, кто, узнав новости, не поспешил сразу бросить в меня камень. Спасибо за поддержку, за добрые слова и просто за взвешенную позицию. Спасибо журналистам, которые не стали додумывать и искажать действительность. С пониманием отношусь и к тем, кто начал радостно злословить. Мне самой потребовалось несколько лет, чтобы понять, насколько легко можно оклеветать любого человека и как мало существует инструментов для защиты своего имени и репутации. И я никому не пожелаю узнать это на собственном опыте, - написала Елизавета Солонченко.

Она также уточнила, что намерена отстаивать свою невиновность в суде.

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Напомним, бывшую главу Нижнего Новгорода обвинили в получении взяток на общую сумму свыше 79,5 миллиона рублей. Уголовное дело возбуждено по части 6 статьи 290 УК РФ "Взятка в особо крупном размере". Максимальная санкция по данной статье предполагает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

Московский районный суд заочно арестовал Елизавету Солонченко. Известно, что сейчас она проживает на территории Англии, в связи с чем была объявлена в международный розыск.

Должность главы города Солонченко занимала в 2017 году. В конце 2018 года она сложила депутатские полномочия, объяснив свое решение личными причинами.

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