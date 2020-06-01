Оренбургские власти объяснили, почему изъяли детей из многодетной семьи

Представители власти Оренбургской области дали разъяснения по поводу опубликованного в интернете видеоролика, на котором снято насильственное изъятие четырех детей из многодетной семьи в поселке Тюльпанный.

На кадрах видно, как полицейские сначала уговаривают женщину отдать им детей, но, после того, когда она начала прогонять правоохранителей, малышей забирают силой, а на мать надевают наручники. Проверку организовали прокуратура, следственные органы и детский омбудсмен.

По словам министра образования Оренбургской области Алексея Пахомова, которые приводит РИА Новости, эти меры были единственно возможными для обеспечения безопасности малышей, поскольку они проживали в доме, где могла обвалиться крыша, было опасным.

В полиции агентству сообщили, что изъятых детей доставят в больницу, чтобы оказать медицинскую помощь. Ранее женщина привлекалась к административной ответственности из-за неисполнения обязанностей по воспитанию детей. Следственные органы заявляли, что четверых детей изъяли на основании постановления главы Домбаровского района, вынесенного из-за опасности обрушения кровли дома, где проживает семья. Детский омбудсмен сообщал, что дальнейшее жизнеустройство малышей решит суд.

По его словам, многодетная семья несколько лет находится на учете правоохранителей.

"А можно ли было избежать отобрания? Если бы по-другому выстраивалась работа с муниципалитетом в предшествующие годы, ситуация должна была быть другой. А это длится давно, и опека, и полиция непрерывно следят за семьей", - сказал Пахомов.

Он отметил, что оценку деятельности некоторых должностных лиц дадут надзорные органы, но изъятие детей было единственной мерой для воздействия на родителей.

По информации мэрии Домбаровского района, семье из Тюльпанного были назначены меры социальной поддержки - ежемесячное пособие на детей, единовременные денежные выплаты и пособия при рождении детей, компенсация расходов на оплату ЖКУ.

"В августе 2017 года семья приобрела дом в поселке Тюльпанном на средства материнского капитала. Ранее администрация района сообщала о выделении матпомощи в размере 100 тысяч рублей. По уточненной информации, речь идет о региональном капитале. Семья написала заявление и из этих средств в декабре 2018 года получила только десять тысяч, а 106 тысяч рублей регионального капитала есть на счету. Эту сумму семья может направить на улучшение жилищных условий", - сообщили в ведомстве.