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01.06.2020 13:03
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Мэра Славгорода отправили под домашний арест по делу о взятке

Текст: Сергей Зюзин (Барнаул)

Следственные органы СКР по Алтайскому краю предъявили обвинение мэру Славгорода Сергею Горбунову в получении взятки в особо крупном размере (статья 290 УК РФ).

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- По данным следствия, 29 мая 2020 года Горбунов получил взятку размером более двух миллионов рублей от директора одного из обществ с ограниченной ответственностью. Деньги предназначались за принятие юридически значимых решений о выборе данной фирмы в качестве поставщика угля для МУП "Теплосбыт" и заключении соответствующих договоров в обход порядка процедур закупки, - сообщила старший помощник руководителя СУСК РФ по Алтайскому краю Людмила Рязанцева.

Преступление выявили оперативные сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Алтайскому краю. На допросе мэр - кстати, бывший сотрудник полиции с 20-летним стажем - признался в получении других взяток на общую сумму более шести миллионов рублей. Сейчас следователем решается вопрос о возбуждении дополнительных эпизодов преступной деятельности должностного лица.

- В связи с полным признанием своей вины Горбуновым по ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, - отметила Людмила Рязанцева.

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