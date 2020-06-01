В Норильске введен режим ЧС из-за крупной утечки нефтепродуктов

В городе Норильск Красноярского края введен режим ЧС из-за техногенной аварии на местной ТЭЦ, случившейся 29 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление заместителя председателя правительства Красноярского края Анатолия Цыкалова. В результате повреждения резервуара на объекте произошла утечка 20 тысяч тонн дизельного топлива.

Сейчас самое главное - не допустить попадания нефтепродуктов в местные водоемы, в том числе, озеро Пясино. "Введен режим ЧС межмуниципального уровня на уровне города Норильска и Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района. Также введен региональный режим реагирования. То есть Красноярский край готов оказывать поддержку этим муниципалитетам", - сказал чиновник.

В мэрии Норильска рассказали, что на ликвидации последствий утечки работает множество структур. Привлечены даже дополнительные силы и средства спасательного формирования Северного филиала "Морской спасательной службы" города Мурманска. С воздуха ведется мониторинг места происшествия и водных объектов Норило-Пясинской водной системы.

По данным краевого Следственного комитета, достоверная причина протекания пока не установлена. Но Анатолий Цыкалов рассказал, что под цистерной просел грунт, и ее дно просто оторвалось.