В Новосибирске суд оштрафовал участников уличных вечеринок

Центральный районный суд Новосибирска рассмотрел девять административных дел, возбужденных в отношении участников танцевальных вечеринок.

В конце мая новосибирцы, несмотря на строгий режим самоизоляции, приняли участие в массовых гуляньях на центральной площади города и в Кировском районе. Около трехсот человек устроили бурные танцы на свежем воздухе, не соблюдая социальной дистанции.

"Антикоронавирусными" вечеринками заинтересовались правоохранительные органы. Организаторов незаконных тусовок установили.

Сегодня Центральный районный суд Новосибирска признал их виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ. Нарушителям назначено наказание в виде штрафа в размере от 1 до 5 тысяч рублей, уточнили в пресс-службе суда.