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01.06.2020 14:21
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Новосибирске суд оштрафовал участников уличных вечеринок

Текст: Наталья Граф
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Центральный районный суд Новосибирска рассмотрел девять административных дел, возбужденных в отношении участников танцевальных вечеринок.

Фото: iStock
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В конце мая новосибирцы, несмотря на строгий режим самоизоляции, приняли участие в массовых гуляньях на центральной площади города и в Кировском районе. Около трехсот человек устроили бурные танцы на свежем воздухе, не соблюдая социальной дистанции.

"Антикоронавирусными" вечеринками заинтересовались правоохранительные органы. Организаторов незаконных тусовок установили.

Сегодня Центральный районный суд Новосибирска признал их виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ. Нарушителям назначено наказание в виде штрафа в размере от 1 до 5 тысяч рублей, уточнили в пресс-службе суда.

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