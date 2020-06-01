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01.06.2020 11:32
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Омске после взрыва в жилом доме возбудили уголовное дело

Текст: Никита Зайков (Омск)

Омские следователи возбудили уголовное дело после крупного пожара и последующего взрыва в четырехквартирном жилом доме. Как рассказали в Следственном управлении СКР, предварительной причиной происшествия стали нарушения при заправке газового баллона емкостью 800 литров.

Фото: СУ СКР по Костромской области
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Дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. По версии следствия, во время заправки баллона бытовым газом произошла его утечка, что и привело к возгоранию. Позже в Сети появилось видео, снятое очевидцами: в уже горящем доме происходит мощный взрыв.

В результате серьезно пострадали двое мужчин, получившие ожоги около 50 процентов тела. Они находятся в больнице в тяжелом состоянии. Помимо этого, медицинская помощь потребовалась двум детям, младшему всего год. Их здоровью ничего не угрожает, госпитализация не потребовалась. Однако четыре семьи фактически остались без жилья, дом барачного типа выгорел полностью.

Происшествия ЧП Пожары Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омск

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