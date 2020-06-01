Новости

Клишас: Можно вернуться к вопросу о проведении голосования по Конституции 16:45
В Болгарии открылись рестораны и кафе 16:45
Путин: Идеи некоторых поправок в Конституцию уже востребованы жизнью 16:42
В Воронеже работницу детсада уличили в краже крестиков у детей 16:42
Путин выступил против совмещения голосования по Конституции с Парадом Победы 16:40
В День защиты детей Росгвардия запустила масштабную онлайн-программу 16:39
В Карелии 37 вахтовиков - строителей ГЭС заразились коронавирусом 16:38
В Заполярье обрушился поврежденный паводком железнодорожный мост 16:36
Клишас: Информированность о поправках в Конституцию по отдельным позициям достигает 97% 16:35
Haval показал новый кроссовер в стиле Jeep 16:33
Следующим этапом снятия ограничений в Подмосковье станет открытие ТЦ 16:32
Составлен рейтинг автомобилей с самыми капризными двигателями 16:30
Борисов и Вучич ознакомились со строительством "Балканского потока" 16:24
Под Белгородом ураган сорвал крыши с домов 16:22
В возрасте 100 лет умерла актриса, первой сыгравшая Ульяну Громову 16:11
Минобороны призвало НАТО снизить уровень конфронтации 16:08
От COVID-19 умер генеральный продюсер "Поля чудес" Анатолий Гольдфедер 16:06
Нурмагомедов уступил Емельяненко в рейтинге сильнейших бойцов ММА 16:05
Миронов предложил реформу системы здравоохранения 16:04
8000-летний реликтовый курган раскопан в Китае 16:04
Генштаб РФ: НАТО усилило свою активность вблизи российских границ 16:03
На Украине спасли "Яву", которая более 20 лет простояла гараже 16:00
Названа причина обрушения стены Новгородского кремля 15:59
РФ предложила НАТО зафиксировать правила сближения самолетов и кораблей 15:50
В Киеве неизвестный угрожал взорвать мост 15:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Есть вопросы по второму этапу смягчения ограничений в Москве? Задайте их "РГ"
Есть вопросы по второму этапу смягчения ограничений в Москве? Задайте их "РГ"
В Гидрометцентре России рассказали о погоде в июне
В Гидрометцентре России рассказали о погоде в июне
Какие детские книги дополнят список летнего чтения
Какие детские книги дополнят список летнего чтения
01.06.2020 15:59
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Названа причина обрушения стены Новгородского кремля

Текст: Вера Черенева (Новгородская область)
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Новгородской области Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Новгородской области
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Новгородской области

Участок кремлевской стены в Великом Новгороде обрушился из-за ошибок при реставрации 70 лет назад, об этом сообщает пресс-служба Новгородского музея-заповедника.

В частности, на участке стены над Водными воротами произошло нарушение герметичности бетонного покрытия. Это случилось из-за того, что при реставрации, проведенной в 1950-х года неправильно производилась вычинка участка стены, в частности, не проводилась анкеровка и перевязка.

Фото: Предоставлено Волгоградской Епархией
У стен собора в Волгограде нашли уникальный памятник

Как следствие, десятилетиями внутренняя часть стены увлажнялась и со временем это привело к отставанию кирпичной кладки. В итоге кладка обрушилась на площади около 25 квадратных метров.

О том, что участок нуждается в реставрации, специалисты говорили давно. Проект комплексной реставрации прясел, это участки кремля между башнями, был разработан еще пять лет назад. В 2016 и 2017 годах часть работ была проведена, с тех пор Новгородский музей-заповедник ежегодно подает заявки на возобновление финансирования.

В музее отмечают, что кладка рухнула там, где реставрация еще не проводилась.

Общество История Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Новгородская область Великий Новгород

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Роспотребнадзор подготовил рекомендации для кафе и ресторанов
Путин обсудит с Мишустиным план восстановления экономики
За сутки в России подтверждено 9035 случаев COVID-19 в 84 субъектах
Кабмин не поддержал поправки о выплате МРОТ домохозяйкам
Северный флот получит новое оружие
ЕГЭ-2020: что нужно знать о пробном экзамене
По каким правилам будут работать детские лагеря