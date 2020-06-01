Названа причина обрушения стены Новгородского кремля

Участок кремлевской стены в Великом Новгороде обрушился из-за ошибок при реставрации 70 лет назад, об этом сообщает пресс-служба Новгородского музея-заповедника.

В частности, на участке стены над Водными воротами произошло нарушение герметичности бетонного покрытия. Это случилось из-за того, что при реставрации, проведенной в 1950-х года неправильно производилась вычинка участка стены, в частности, не проводилась анкеровка и перевязка.

Как следствие, десятилетиями внутренняя часть стены увлажнялась и со временем это привело к отставанию кирпичной кладки. В итоге кладка обрушилась на площади около 25 квадратных метров.

О том, что участок нуждается в реставрации, специалисты говорили давно. Проект комплексной реставрации прясел, это участки кремля между башнями, был разработан еще пять лет назад. В 2016 и 2017 годах часть работ была проведена, с тех пор Новгородский музей-заповедник ежегодно подает заявки на возобновление финансирования.

В музее отмечают, что кладка рухнула там, где реставрация еще не проводилась.