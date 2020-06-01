Обрушение моста в Мурманской области попало на видео

Очевидцы сняли на видео обрушение железнодорожного моста через реку Кола в Мурманской области. На кадрах видно, как опора моста не выдержала напора стихии и упала. Обошлось без пострадавших.

В ГУ МЧС по Мурманской области отмечают, что насыпь опоры подмыл из-за интенсивного таяния снега и выхода из берегов реки.

На месте работали сотрудники восстановительной бригады. Благодаря грамотным действиям спасателей и железнодорожников в момент обрушения в опасной зоне никого не было.

Напомним, 30 мая на перегоне между станциями "Выходной" и "Кола" было обнаружено повреждение моста, вызванное подъемом уровня воды в реке. Как говорят в ОЖД, движение по пути сразу же было закрыто, начались восстановительные работы.

Сейчас пассажиров поездов между станциями "Выходной" и "Мурманск" перевозят на автобусах. После прохождения данного участка люди пересаживаются на поезд и едут в пункт назначения.