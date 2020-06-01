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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Кольском районе Заполярья введен режим ЧС из-за разрушения моста

Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)

На территории Кольского района Мурманской области, где обрушился железнодорожный мост через реку Колу на перегоне от станции Кола до станции Выходной, введен режим ЧС. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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- Ведётся работа по организации грузоперевозок, которая завершится в ближайшее время, - отметили в пресс-службе. - По предварительной информации, грузопоток может быть перенаправлен с железнодорожного на автомобильный транспорт.

Сейчас специалисты оценивают сроки восстановления обрушившейся части моста. Власти заверяют, что приложат все усилия для завершения работ "в максимально короткие сроки".

Напомним, пассажиропоток перенаправлен с железнодорожного вокзала в Мурманске на автобусы до станции Выходной Кольского района. Оттуда, как и раньше, пассажирские поезда отправляются по четырем направлениям: Москва, Санкт-Петербург, Ярославль и Вологда.

Движение по мосту было закрыто 30 мая: мощный поток воды сдвинул одну из опор моста, из-за чего произошло искривление железнодорожных путей. По прогнозам специалистов на тот момент, восстановление моста должно было занять 2-3 недели. Однако около 14 часов 1 июня авария получила продолжение: два центральных пролета моста обрушились в реку.

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