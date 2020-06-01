В Кольском районе Заполярья введен режим ЧС из-за разрушения моста

На территории Кольского района Мурманской области, где обрушился железнодорожный мост через реку Колу на перегоне от станции Кола до станции Выходной, введен режим ЧС. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

- Ведётся работа по организации грузоперевозок, которая завершится в ближайшее время, - отметили в пресс-службе. - По предварительной информации, грузопоток может быть перенаправлен с железнодорожного на автомобильный транспорт.

Сейчас специалисты оценивают сроки восстановления обрушившейся части моста. Власти заверяют, что приложат все усилия для завершения работ "в максимально короткие сроки".

Напомним, пассажиропоток перенаправлен с железнодорожного вокзала в Мурманске на автобусы до станции Выходной Кольского района. Оттуда, как и раньше, пассажирские поезда отправляются по четырем направлениям: Москва, Санкт-Петербург, Ярославль и Вологда.

Движение по мосту было закрыто 30 мая: мощный поток воды сдвинул одну из опор моста, из-за чего произошло искривление железнодорожных путей. По прогнозам специалистов на тот момент, восстановление моста должно было занять 2-3 недели. Однако около 14 часов 1 июня авария получила продолжение: два центральных пролета моста обрушились в реку.