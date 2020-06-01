Новости

Клишас: Можно вернуться к вопросу о проведении голосования по Конституции 16:45
В Болгарии открылись рестораны и кафе 16:45
Путин выступил против совмещения голосования по Конституции с Парадом Победы 16:44
Путин: Идеи некоторых поправок в Конституцию уже востребованы жизнью 16:42
В Воронеже работницу детсада уличили в краже крестиков у детей 16:42
В День защиты детей Росгвардия запустила масштабную онлайн-программу 16:39
В Карелии 37 вахтовиков - строителей ГЭС заразились коронавирусом 16:38
В Заполярье обрушился поврежденный паводком железнодорожный мост 16:36
Клишас: Информированность о поправках в Конституцию по отдельным позициям достигает 97% 16:35
Haval показал новый кроссовер в стиле Jeep 16:33
Следующим этапом снятия ограничений в Подмосковье станет открытие ТЦ 16:32
Составлен рейтинг автомобилей с самыми капризными двигателями 16:30
Борисов и Вучич ознакомились со строительством "Балканского потока" 16:24
Под Белгородом ураган сорвал крыши с домов 16:22
В возрасте 100 лет умерла актриса, первой сыгравшая Ульяну Громову 16:11
Минобороны призвало НАТО снизить уровень конфронтации 16:08
От COVID-19 умер генеральный продюсер "Поля чудес" Анатолий Гольдфедер 16:06
Нурмагомедов уступил Емельяненко в рейтинге сильнейших бойцов ММА 16:05
Миронов предложил реформу системы здравоохранения 16:04
8000-летний реликтовый курган раскопан в Китае 16:04
Генштаб РФ: НАТО усилило свою активность вблизи российских границ 16:03
На Украине спасли "Яву", которая более 20 лет простояла гараже 16:00
Названа причина обрушения стены Новгородского кремля 15:59
РФ предложила НАТО зафиксировать правила сближения самолетов и кораблей 15:50
В Киеве неизвестный угрожал взорвать мост 15:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Есть вопросы по второму этапу смягчения ограничений в Москве? Задайте их "РГ"
Есть вопросы по второму этапу смягчения ограничений в Москве? Задайте их "РГ"
В Гидрометцентре России рассказали о погоде в июне
В Гидрометцентре России рассказали о погоде в июне
Какие детские книги дополнят список летнего чтения
Какие детские книги дополнят список летнего чтения
01.06.2020 16:36
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Заполярье обрушился поврежденный паводком железнодорожный мост

Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)

На поврежденном паводком железнодорожном мосту на перегоне между станциями Выходной и Кола в Мурманской области обрушился один из пролетов. Это произошло сегодня около 14.00, сообщили в пресс-службе ОЖД. На момент обрушения работников железной дороги и иных структур на мосту не было, пострадавших нет.

Под Белгородом ураган сорвал крыши с домов

Напомним, движение по мосту было закрыто еще 30 мая из-за того, что напор паводковых вод сместил одну из опор моста и вызвал искривление железнодорожных путей.

Между станцией Выходной и Мурманском курсируют автобусы, которые доставляют прибывающих пассажиров в Мурманск, а отбывающих везут из областного центра в Выходной для посадки в поезда.

Обрушение моста перерезало участок железной дороги, которая связывает порт Мурманск и предприятия в Северной части Мурманской области с "большой землей". Этим же путем в Мурманск доставляют топливо для обогрева жилфонда. Подобная авария не является единственной на данном участке пути - в 2000 году в районе поселка Молочный река размыло насыпь под железнодорожным полотном. Тогда устранить эту аварию удалось достаточно быстро.

В Астрахани паром "Рахманинов" сель на мель под мостом через Волгу

Зима 2019-2020 годов на Кольском полуострове выдалась очень снежной - количество выпавшего снега оказалось лишь на 2 процента меньше, чем в 1953 году, когда в Заполярье выпало 153 процента снега от нормы. Из-за резкого потепления погоды снег начал бурно таять, в результате чего в Мурманске оказался затоплен участок Восточной объездной дороги из-за выхода из берегов реки Роста. В Кольском районе Мурманской области талые воды затопили региональную трассу "Лотта", ведущую к пункту пропуска на российско-финской границе. Оказалась полностью затопленной территория одного из мясокомбинатов в областном центре, коллективу предприятия пришлось спасать продукцию с помощью лодок. В городе Полярные Зори водой залило часть кладбища. По данным регионального ГУ МЧС, всего в регионе насчитывается восемь локальных подтоплений.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область РГ-Видео

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Роспотребнадзор подготовил рекомендации для кафе и ресторанов
Путин обсудит с Мишустиным план восстановления экономики
За сутки в России подтверждено 9035 случаев COVID-19 в 84 субъектах
Кабмин не поддержал поправки о выплате МРОТ домохозяйкам
Северный флот получит новое оружие
"РГ"-советы: как обезопасить квартиру на время дачного сезона
Обязаны ли автомеханики проверять предоставленные клиентом запчасти