В Заполярье обрушился поврежденный паводком железнодорожный мост

На поврежденном паводком железнодорожном мосту на перегоне между станциями Выходной и Кола в Мурманской области обрушился один из пролетов. Это произошло сегодня около 14.00, сообщили в пресс-службе ОЖД. На момент обрушения работников железной дороги и иных структур на мосту не было, пострадавших нет.

Напомним, движение по мосту было закрыто еще 30 мая из-за того, что напор паводковых вод сместил одну из опор моста и вызвал искривление железнодорожных путей.

Между станцией Выходной и Мурманском курсируют автобусы, которые доставляют прибывающих пассажиров в Мурманск, а отбывающих везут из областного центра в Выходной для посадки в поезда.

Обрушение моста перерезало участок железной дороги, которая связывает порт Мурманск и предприятия в Северной части Мурманской области с "большой землей". Этим же путем в Мурманск доставляют топливо для обогрева жилфонда. Подобная авария не является единственной на данном участке пути - в 2000 году в районе поселка Молочный река размыло насыпь под железнодорожным полотном. Тогда устранить эту аварию удалось достаточно быстро.

Зима 2019-2020 годов на Кольском полуострове выдалась очень снежной - количество выпавшего снега оказалось лишь на 2 процента меньше, чем в 1953 году, когда в Заполярье выпало 153 процента снега от нормы. Из-за резкого потепления погоды снег начал бурно таять, в результате чего в Мурманске оказался затоплен участок Восточной объездной дороги из-за выхода из берегов реки Роста. В Кольском районе Мурманской области талые воды затопили региональную трассу "Лотта", ведущую к пункту пропуска на российско-финской границе. Оказалась полностью затопленной территория одного из мясокомбинатов в областном центре, коллективу предприятия пришлось спасать продукцию с помощью лодок. В городе Полярные Зори водой залило часть кладбища. По данным регионального ГУ МЧС, всего в регионе насчитывается восемь локальных подтоплений.