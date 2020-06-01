Фото: В Краснодарском крае открылся курортный сезон - 2020

В понедельник корреспонденты "РГ" в аэропорту Анапы наблюдали за прибытием отдыхающих, прилетевших на курорт из разных российских регионов. Всего в первый день лета в авиагавани и на железнодорожном вокзале города-курорта встретили 260 человек, которые заселились и уже приступили к лечению в десяти лучших местных здравницах.

Журналисты убедились, что на вокзалах организован жесткий контроль всех прибывающих. У них измеряют температуру и тщательно проверяют документы. Тех, кто приехал без тестов, подтверждающих отсутствие вируса и справки об эпидобстановке по месту постоянного проживания, - отправляют в отдельный отсек, а затем - в обсерваторы, где им придется провести 14 дней.

Удовольствие, прямо скажем, не из приятных: прямо на наших глазах прилетевшие из Сургута мама с сыном понуро брели за водителем "скорой", облаченным в защитную форму и напоминающим космонавта. По словам женщины, она рассчитывала отдохнуть "дикарем", поэтому ни о каких справках просто не думала.

Курортный сезон на Кубани пока стартовал лишь для санаториев и профилакториев с медицинской лицензией. В утвержденный губернатором реестр вошли свыше 200 таких здравниц, расположенных как на Черноморском побережье края, так и на известных целебных источниках. Чтобы получить разрешение на открытие, здравницам пришлось выполнить целый список требований Роспотребнадзора - от санитарной обработки, соблюдения социальной дистанции, еженедельной сдачи анализов на COVID-19 всему персоналу и до встречи каждого курортника, прибывшего с путевкой не менее чем на две недели и с двумя обязательными справками.

Из-за достаточно жестких требований далеко не все здравницы, вошедшие в реестр, оказались к первому июня готовы к открытию. К тому же пляжи, в том числе принадлежащие самим здравницам, пока закрыты, а вход на них запрещен. До шестого июня на Кубани продолжается режим карантина, поэтому также сохраняется запрет на посещение парков и набережных. Все надеются, что уже к концу этой недели ситуация изменится. К тому же к середине июня, по прогнозам синоптиков, установится жаркая погода, а море должно прогреться до 22 градусов.

Интерес к отдыху на Кубани всегда был достаточно высок. Так, в Анапе в прошлом году отдохнуло около пяти миллионов человек, а путевки на все летние месяцы были забронированы еще зимой. Теперь эксперты считают, что в начале июня курорты Черноморского побережья начнут работу с 10-15-процентной загрузкой. По самым оптимистичным прогнозам, к концу месяца она может подняться до 35 процентов. В прошлом году загрузка санаториев Сочи в первый месяц лета составляла 85 процентов.

А сегодня из 80 здешних здравниц, включенных в реестр, открылись лишь 34, с восьмого по 20 июня планируют начать работу еще 13, а с первого июля - 18. Дата открытия еще 15 ведомственных санаториев будет определена позже.

Как стало известно, в Анапе из 57 санаторных комплексов, получивших разрешение Роспотребнадзора, в первый день лета сезон начали только 10 санаториев, чуть позже откроются еще 11, остальные решили повременить.

- Только за апрель - май было отменено 43 тысячи броней с возвратом денег за возвращенные путевки, - поясняет и. о. руководителя городского управления по курорту и туризму Максим Сердюк. - Санатории понесли огромные убытки, они оказались в достаточно сложной экономической ситуации. - Однако все надеются, что удастся переломить ее, и очень стараются для этого. Буквально вчера мы думали, что в первый день лета начнут работать всего четыре здравницы, а их открылось 10. И что немаловажно: цены на путевки, несмотря на экономические трудности, никто не поднимает, а отдыхающих встречают как самых дорогих гостей.

В этом убедились корреспонденты "РГ" в лечебно-оздоровительном комплексе "ДиЛуч". Одна из крупнейших здравниц Анапы почти на 1000 мест в понедельник возобновила работу после двухмесячного простоя. Первых 16 отдыхающих встретили шампанским и конфетами.

- Когда заселилась в комнату и увидела подарки, была приятно удивлена, - признается Людмила Ниряд. - Я жительница Крайнего Севера, три дня из Североморска добиралась сюда на поезде. Уже отправила друзьям и знакомым фотографии с восторженными комментариями. Советую им заняться оформлением всех необходимых справок, брать билет и ехать на курорт. Здесь все просто замечательно.

Гендиректор здравницы Вера Севрюкова возглавляет региональную курортную ассоциацию Анапы.

- Наши здравницы готовы предложить туристам полноценный отдых и оздоровление, - говорит она. - Я уверена, что мы справимся с поставленной задачей по обеспечению безопасного отдыха и максимального оздоровления туристов.

По словам Веры Стефановны, в июне они ждут на отдых в основном северян: "Они постоянно звонят, интересуются, можно ли приезжать? Путевки давно были забронированы, мы просто отсрочили даты. Теперь радуем их хорошими новостями".

Главная новость, которую ждут сейчас, связана с открытием пляжей. "Я по профессии врач-курортолог, - говорит Севрюкова. - И доподлинно знаю, что море, солнце и наш золотой песок - лучшее противоядие для заболевания коронавирусной инфекцией. Ультрафиолет в течение восьми минут уничтожает все вирусы, также как и морская вода, насыщенная йодом, солью и целебными микроэлементами. Все это способствует поднятию иммунитета и, безусловно, пойдет всем на пользу".

Ну а пока пляжи закрыты, первые курортники купаются в бассейнах с морской водой и принимают другие оздоровительные процедуры. Благо Кубань, как ни один другой российский регион, богата на целебные источники.