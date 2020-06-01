В Керчи на Большую Митридатскую лестницу вернули грифонов

В Керчи близится к завершению реконструкция Митридатских лестниц. Строители практически завершили работы на первом и втором ярусе, после установили исторические скульптуры грифонов.

- Сегодня исторический момент в процессе масштабной керченской реставрации, - рассказал глава администрации Сергей Бороздин. - Неизменные символы города воссозданы руками скульптора Андрея Голубева из мраморной крошки. Теперь они, как и прежде, будут охранять главную достопримечательность Керчи, символизируя его античное прошлое.

Также компания-подрядчик монтирует архитектурную подсветку лестничных пролетов: лампы встроены над каждой из балюстрад, а также в нижней части яруса. Они уже подключены и прошли первичное тестирование.

Напомним, в рамках ФЦП с московской строительной компанией заключили контракт на ремонтно-реставрационные работы на Большой и Малой Митридатских лестницах на 651,64 миллиона рублей. В эту сумму был включен демонтаж разрушенных и усиление сохранившихся конструкций, реставрационные работы, монтаж декоративного освещения, прокладка водопровода и ливневой канализации, а также благоустройство и спасательно-археологические исследования в границах объекта. По договору работы должны завершиться к сентябрю 2020 года.

Реставрация Митридатских лестниц началась в 2018 году компанией "Меандр", но из-за грубых просчетов и ошибок в проектной документации работы были приостановлены и возобновились только в конце 2019 года после одобрения уточненного проекта Главгосэкспертизой России.