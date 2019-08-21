В Керчи возобновят реставрацию Митридатских лестниц

В ближайшие дни в Керчи возобновится реставрация Митридатских лестниц, работы на которых были приостановлены в прошлом году из-за грубых просчетов прежнего подрядчика.

ГУП РК "Дирекция по централизованному обслуживанию сферы культуры" на этот раз доверила архитектурный символ Керчи московской фирме "Баварский дом". С ней заключен контракт на ремонтно-реставрационные работы на больших и малых лестницах на 651,64 миллиона рублей. Контракт заключен в рамках ФЦП "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2022 года".

- Начать работы планируется до конца месяца после выдачи Госкомитетом по охране культурного наследия РК соответствующего разрешения, - сообщила министр культуры РК Арина Новосельская. - В соответствии с контрактом ремонт должен быть завершен до 1 сентября 2020 года.

В проект включен демонтаж разрушеных и усиление сохранившихся конструкций, ремонтно-реставрационные работы, монтаж освещения, в том числе декоративного, прокладка водопровода и ливневой канализации, а благоустройство и спасательно-археологические исследования в границах объекта.

Ранее Крымский филиал Главгосэкспертизы России выдал положительное заключение на проект реконструкции большой и малой Митридатских лестниц. Это вторая попытка захода подрядчика на знаковый для города объект. Уже стартовавшие в начале 2018 года противоаварийные работы не только не остановили разрушение памятника, но и ускорили его. Поэтому первоначальные планы властей привести лестницы в порядок в 2018 году были сорваны. После этого экспертизу проекта пришлось проводить повторно.

Справка "РГ"

Большая и малая Митридатские лестницы площадью 3500 и 379 квадратных метров находятся в центре Керчи и ведут на вершину горы Митридат - самую высокую точку города.

Большая лестница из 432 ступеней была построена в 1833-1840 годах по проекту итальянского зодчего Александра Дигби, состояла из трех ярусов и вела к историческому музею, который располагался на склоне горы. После Крымской войны 1853-1856 годов была перестроена. Получила серьезные повреждения в годы Великой Отечественной войны, грифоны исчезли, был утрачен практически весь декор и балюстрады с вазами.

В последние годы состояние объекта культурного наследия XIX века постройки заметно ухудшилось. В 2015 году рухнула часть большой лестницы, обвалился арочный свод, возникла трещина в склепе Деметры, которая повлекла за собой дальнейшие разрушения. При обследовании сооружения было выявлено множество дефектов и повреждений, декоративные элементы находились в аварийном состоянии.