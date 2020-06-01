В Крым из Москвы на поиск 6-летней девочки направили криминалистов СК

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин направил криминалистов центрального аппарата ведомства в Крым для помощи в поиске 6-летней девочки, что накануне пропала в Ленинском районе. Об этом сообщила пресс-служба СК.

Глава Следственного комитета поручил принять исчерпывающие меры, чтобы установить местонахождение ребенка и разобраться в причинах случившегося. Расследование уголовного дела - на контроле центрального аппарата ведомства.

Как сообщалось ранее, накануне ребенок вместе с отцом и его приятелями отправилась на рыбалку. Во время распития спиртного взрослые оставили ребенка без присмотра, в результате чего девочка пропала. Позже об исчезновении внучки в правоохранительные органы сообщила бабушка малышки.

Главное следственное управлением СК России по региону возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство).