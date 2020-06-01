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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Крыму задержан отец утонувшей шестилетней девочки

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Пресс-служба МЧС по Республике Крым Фото: Пресс-служба МЧС по Республике Крым
Фото: Пресс-служба МЧС по Республике Крым

В Ленинском районе Крыма задержан отец утонувшей в Северо-Крымском канале шестилетней девочки. Мужчина подозревается в оставлении ребенка в опасности. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СКР по Республике Крым.

Фото: Пресс-служба Главного следственного управления СК по Республике Крым
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- Отец девочки задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, - пояснили в Главном следственном управлении. - Сейчас с ним проводятся необходимые следственные действия. В рамках расследования уголовного дела следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего, а также дать правовую оценку всем виновникам трагедии.

Опытные следователи и криминалисты провели тщательный осмотр места происшествия и жилища многодетной семьи, допросили родственников и очевидцев трагедии. Назначены судебно-медицинские экспертизы для установления точной причины смерти ребенка.

Фото: Пресс-служба Главного следственного управления СК по Республике Крым
В Северо-Крымском канале нашли тело пропавшей девочки

Напомним, поздним вечером 31 мая от жительницы поселка Ленино поступило сообщение об исчезновении ее шестилетней внучки, которая днем с отцом и его друзьями отправилась на рыбалку. Мужчина оставил дочку без надлежащего присмотра и, будучи пьяным, не заметил ее исчезновения. Сегодня водолазы нашли тело ребенка на дне Северо-крымского канала - недалеко от места, где взрослые распивали спиртное.

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