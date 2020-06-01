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01.06.2020 13:45
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Северо-Крымском канале нашли тело пропавшей девочки

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Пресс-служба Главного следственного управления СК по Республике Крым Фото: Пресс-служба Главного следственного управления СК по Республике Крым
Фото: Пресс-служба Главного следственного управления СК по Республике Крым

В Крыму в обводненной части Северо-Крымского канала, по которому вода перебрасывается на восток полуострова, водолазы МЧС нашли тело пропавшей шестилетней девочки. Об этом "РГ" сообщила пресс-служба регионального СК.

- Тело ребенка обнаружено во время поисково-спасательной операции в воде, неподалеку от места, где ее отец с другом распивали спиртное, - сообщила старший помощник руководителя СК по Крыму Ольтга Постнова. - Сейчас место ЧП и тело девочки осматривают криминалисты и следователи.

Фото: Пресс-служба Главного следственного управления СКР по Республике Крым
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Напомним, девочка пропала накануне в Ленинском районе. Она в компании отца и его друга отправились на рыбалку. Но взрослые начали употреблять алкоголь, а ребенок остался без присмотра. Девочка пропала, а о ее исчезновении в полицию сообщила бабушка.

По факту исчезновения ребенка было возбуждено уголовное дело по пункту "в", части 2 статьи 105 УК РФ (убийство).

- В рамках расследования уголовного дела следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего, причины и условия, способствовавшие случившемуся, а также дать правовую оценку всем виновникам трагедии, - уточнили в СК. - Расследование дела держит на личном контроле председатель СК Александр Бастрыкин.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

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