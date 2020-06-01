В санаториях Сочи встретили первых гостей курортного сезона

Новости

Клишас: Можно вернуться к вопросу о проведении голосования по Конституции 16:45
В Болгарии открылись рестораны и кафе 16:45
Путин выступил против совмещения голосования по Конституции с Парадом Победы 16:40
Путин: Идеи некоторых поправок в Конституцию уже востребованы жизнью 16:42
В Воронеже работницу детсада уличили в краже крестиков у детей 16:42
В День защиты детей Росгвардия запустила масштабную онлайн-программу 16:39
В Карелии 37 вахтовиков - строителей ГЭС заразились коронавирусом 16:38
В Заполярье обрушился поврежденный паводком железнодорожный мост 16:36
Клишас: Информированность о поправках в Конституцию по отдельным позициям достигает 97% 16:35
Haval показал новый кроссовер в стиле Jeep 16:33
Следующим этапом снятия ограничений в Подмосковье станет открытие ТЦ 16:32
Составлен рейтинг автомобилей с самыми капризными двигателями 16:30
Борисов и Вучич ознакомились со строительством "Балканского потока" 16:24
Под Белгородом ураган сорвал крыши с домов 16:22
В возрасте 100 лет умерла актриса, первой сыгравшая Ульяну Громову 16:11
Минобороны призвало НАТО снизить уровень конфронтации 16:08
От COVID-19 умер генеральный продюсер "Поля чудес" Анатолий Гольдфедер 16:06
Нурмагомедов уступил Емельяненко в рейтинге сильнейших бойцов ММА 16:05
Миронов предложил реформу системы здравоохранения 16:04
8000-летний реликтовый курган раскопан в Китае 16:04
Генштаб РФ: НАТО усилило свою активность вблизи российских границ 16:03
На Украине спасли "Яву", которая более 20 лет простояла гараже 16:00
Названа причина обрушения стены Новгородского кремля 15:59
РФ предложила НАТО зафиксировать правила сближения самолетов и кораблей 15:50
В Киеве неизвестный угрожал взорвать мост 15:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Есть вопросы по второму этапу смягчения ограничений в Москве? Задайте их "РГ"
Есть вопросы по второму этапу смягчения ограничений в Москве? Задайте их "РГ"
В Гидрометцентре России рассказали о погоде в июне
В Гидрометцентре России рассказали о погоде в июне
Какие детские книги дополнят список летнего чтения
Какие детские книги дополнят список летнего чтения
01.06.2020 15:48
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В санаториях Сочи встретили первых гостей курортного сезона

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
В понедельник в Сочи открылся летний курортный сезон 2020 года. 1 июня в городе заработали 34 здравницы из 80 возможных. Корреспондент "РГ" встретился с первыми отдыхающими.
Валентина Бронникова приехала на отдых в Сочи из кубанского города Армавира. Фото: Ирина Белова/РГ Валентина Бронникова приехала на отдых в Сочи из кубанского города Армавира. Фото: Ирина Белова/РГ
Валентина Бронникова приехала на отдых в Сочи из кубанского города Армавира. Фото: Ирина Белова/РГ

Сочинский санаторий "Светлана" рассчитан на 400 с лишним мест, в течение дня сюда прибудут 16 гостей из Москвы, Челябинска, Армавира, Ростовской области и других регионов.

В первой половине понедельника здесь встретили четыре человека. Среди них - 73-летняя Лидия Ивановна Кузьменко. Она из города Белая Калитва Ростовской области.

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Ростуризм: С 1 июня регионы могут открывать любые отели

- Я приехала на поезде Барнаул - Адлер, села вчера около 15 часов, а в 4.50 уже в Сочи, - рассказывает пенсионерка. - Санаторно-курортную карту и справки об отрицательном тесте на коронавирус и благоприятном эпидокружении в субботу получила в своей поликлинике. Кстати, тест был готов буквально через час. Все бесплатно. Никаких проблем. Встретили в Сочи прекрасно, всегда приветливый персонал, я приезжаю сюда уже пятый или шестой раз. Сразу назначили процедуры.

С другой гостьей, 78-летней Валентиной Бронниковой из кубанского города Армавира, мы встретились после озонотерапии здравницы.

Как выяснилось, женщина - постоянная гостья этого санатория. Сюда приезжает с 1990-х два раза в год - в мае и октябре, редко пропускает. К вынужденным ограничения Валентина Флегонтовна относится с пониманием.

- Из-за пандемии майская путевка перенеслась на июнь, но так даже лучше, - улыбается собеседница. - Сегодня пока еще не выходила на улицу, не успела. Да мне особо никуда и не нужно, здесь все есть, а на пляж, надеюсь, позже разрешат выходить.

По словам заместителя директора санатория Жирайра Петросяна, вышли на работу 130 сотрудников здравницы.

- Последний гость от нас уехал 13 апреля, а сегодня должны были бы приехать 150 человек, - объясняет Жирайр Гургенович. - У нас перенесено или отменено (примерно 50 на 50 процентов) бронирование на 20 миллионов рублей. Часть денег нам предстоит вернуть, но гости с пониманием отнеслись к сложившейся ситуации. Кто-то даже выиграл: например, отмененная весной путевка действительна и летом, когда цены дороже. Кстати, с прошлого года мы не поднимали стоимость.

Что касается требований Роспотребнадзора для открытия, как отметил замдиректора, радуют смягчения: разрешение или бронировать путевки не только строго на 14-дневный срок, а также не закрывать полностью санаторий в случае обнаружения коронавируса.

Фото: Пресс-служба правительства Севастополя
На въездах в Севастополь начали тестировать на коронавирус

- Хотя мы тщательно подготовились к сезону, - продолжил Петросян. - Антисептиков хватает, мы закупили их еще в апреле, сейчас заказали двенадцать диспенсеров для обеззараживания рук. Уборку проводим регулярно. Нам повезло, оббивка мебели у нас и до этого была моющейся, а ковры были только в холлах. И хотя последнее требование убрали, мы все равно освободились от ковров.

По его словам, некоторые проблемные моменты все-таки еще остались. Во-первых, туристов из некоторых регионов вообще не выпускают за пределы, другим, сотрудникам производств, где сейчас только возобновляется работа, попросили пересмотреть отпуска. Также жители некоторых регионов просто не успевают оформить необходимые в связи с новыми условиями справки в положенный срок - не позднее двух дней. Конечно, плюс, что дорога не входит в этот период, но тем не менее что делать, если результатов приходится ждать по пять дней, а отсчет идет с момента сдачи анализов, а не при получении.

Фото: iStock
Свыше 3,5 тысячи пляжей в России примут этим летом отдыхающих

А другой сочинский санаторий, "Знание" (на 800-900 человек), в Адлерском районе, сегодня встречает 120 гостей после двухмесячного вынужденного простоя.

- Это время нам далось нелегко - серьезные потери понес и сам санаторий, и сотрудники сильно потеряли в зарплате, руководители подразделений и топ-менеджмент вообще сидел без зарплаты какое-то время, но, главное, за это время мы не смогли принять на лечебные программы порядка пяти тысяч гостей, - рассказал директор Дмитрий Богданов. - Теперь будем наверстывать.

"Важное требование к здравницам в этом году - трансфер отдыхающих от железнодорожного вокзала или аэропорта они должны обеспечивать своими силами, не допуская самостоятельного перемещения гостей по Сочи, - говорится в сообщении на сайте сочинской администрации. - Для этого на транспортных узлах будут выделены специальные коридоры и места для парковки автобусов. На вокзалах, в аэропорту, на въезде в город на посту Магри продолжают дежурить сотрудники полиции, Росгвардии и Роспотребнадзора".

Экономика Туризм Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Роспотребнадзор подготовил рекомендации для кафе и ресторанов
Путин обсудит с Мишустиным план восстановления экономики
За сутки в России подтверждено 9035 случаев COVID-19 в 84 субъектах
Кабмин не поддержал поправки о выплате МРОТ домохозяйкам
Северный флот получит новое оружие
Жить в ипотечной квартире оказалось дешевле, чем снимать жилье
Зачем компании перекупают топ-менеджеров во время пандемии