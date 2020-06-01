В санаториях Сочи встретили первых гостей курортного сезона

В понедельник в Сочи открылся летний курортный сезон 2020 года. 1 июня в городе заработали 34 здравницы из 80 возможных. Корреспондент "РГ" встретился с первыми отдыхающими.

Сочинский санаторий "Светлана" рассчитан на 400 с лишним мест, в течение дня сюда прибудут 16 гостей из Москвы, Челябинска, Армавира, Ростовской области и других регионов.

В первой половине понедельника здесь встретили четыре человека. Среди них - 73-летняя Лидия Ивановна Кузьменко. Она из города Белая Калитва Ростовской области.

- Я приехала на поезде Барнаул - Адлер, села вчера около 15 часов, а в 4.50 уже в Сочи, - рассказывает пенсионерка. - Санаторно-курортную карту и справки об отрицательном тесте на коронавирус и благоприятном эпидокружении в субботу получила в своей поликлинике. Кстати, тест был готов буквально через час. Все бесплатно. Никаких проблем. Встретили в Сочи прекрасно, всегда приветливый персонал, я приезжаю сюда уже пятый или шестой раз. Сразу назначили процедуры.

С другой гостьей, 78-летней Валентиной Бронниковой из кубанского города Армавира, мы встретились после озонотерапии здравницы.

Как выяснилось, женщина - постоянная гостья этого санатория. Сюда приезжает с 1990-х два раза в год - в мае и октябре, редко пропускает. К вынужденным ограничения Валентина Флегонтовна относится с пониманием.

- Из-за пандемии майская путевка перенеслась на июнь, но так даже лучше, - улыбается собеседница. - Сегодня пока еще не выходила на улицу, не успела. Да мне особо никуда и не нужно, здесь все есть, а на пляж, надеюсь, позже разрешат выходить.

По словам заместителя директора санатория Жирайра Петросяна, вышли на работу 130 сотрудников здравницы.

- Последний гость от нас уехал 13 апреля, а сегодня должны были бы приехать 150 человек, - объясняет Жирайр Гургенович. - У нас перенесено или отменено (примерно 50 на 50 процентов) бронирование на 20 миллионов рублей. Часть денег нам предстоит вернуть, но гости с пониманием отнеслись к сложившейся ситуации. Кто-то даже выиграл: например, отмененная весной путевка действительна и летом, когда цены дороже. Кстати, с прошлого года мы не поднимали стоимость.

Что касается требований Роспотребнадзора для открытия, как отметил замдиректора, радуют смягчения: разрешение или бронировать путевки не только строго на 14-дневный срок, а также не закрывать полностью санаторий в случае обнаружения коронавируса.

- Хотя мы тщательно подготовились к сезону, - продолжил Петросян. - Антисептиков хватает, мы закупили их еще в апреле, сейчас заказали двенадцать диспенсеров для обеззараживания рук. Уборку проводим регулярно. Нам повезло, оббивка мебели у нас и до этого была моющейся, а ковры были только в холлах. И хотя последнее требование убрали, мы все равно освободились от ковров.

По его словам, некоторые проблемные моменты все-таки еще остались. Во-первых, туристов из некоторых регионов вообще не выпускают за пределы, другим, сотрудникам производств, где сейчас только возобновляется работа, попросили пересмотреть отпуска. Также жители некоторых регионов просто не успевают оформить необходимые в связи с новыми условиями справки в положенный срок - не позднее двух дней. Конечно, плюс, что дорога не входит в этот период, но тем не менее что делать, если результатов приходится ждать по пять дней, а отсчет идет с момента сдачи анализов, а не при получении.

А другой сочинский санаторий, "Знание" (на 800-900 человек), в Адлерском районе, сегодня встречает 120 гостей после двухмесячного вынужденного простоя.

- Это время нам далось нелегко - серьезные потери понес и сам санаторий, и сотрудники сильно потеряли в зарплате, руководители подразделений и топ-менеджмент вообще сидел без зарплаты какое-то время, но, главное, за это время мы не смогли принять на лечебные программы порядка пяти тысяч гостей, - рассказал директор Дмитрий Богданов. - Теперь будем наверстывать.

"Важное требование к здравницам в этом году - трансфер отдыхающих от железнодорожного вокзала или аэропорта они должны обеспечивать своими силами, не допуская самостоятельного перемещения гостей по Сочи, - говорится в сообщении на сайте сочинской администрации. - Для этого на транспортных узлах будут выделены специальные коридоры и места для парковки автобусов. На вокзалах, в аэропорту, на въезде в город на посту Магри продолжают дежурить сотрудники полиции, Росгвардии и Роспотребнадзора".