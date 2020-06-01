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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Водохранилища Крыма в мае обмелели на 10 миллионов кубометров

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Мария Орлова/ РГ Фото: Мария Орлова/ РГ
Фото: Мария Орлова/ РГ

Кратковременные и крайне неравномерные осадки в мае привели к дальнейшему обмелению водохранилищ полуострова. Об этом говорит опубликованный Крымским центром по гидрометеорологии обзор состояния рек полуострова.

Фото: Пресс-служба Совета министров Республики Крым
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На территории водосборов различных рек в последний весенний месяц выпало от 9,3 до 97 миллиметров осадков. Так, в бассейнах рек Кача, Бельбек, Дерекойка, Демерджи и Малый Салгир дождей было в пределах нормы. В бассейнах рек Салгир, Биюк-Карасу, Кучук-Карасу, Су-Индол - в пределах 29-62 процентов нормы. А вот в бассейне реки Черная у села Родниковское небеса оказались крайне скупыми и выдали всего 9,3 миллиметра, что на 80 процентов меньше нормы. В то же время в горах выпало 55,5-77,3 миллиметра осадков, или 82-102 процента нормы.

Симферопольское водохранилище при этом пополнилось лишь на 0,8 миллиона кубометров, то время как год назад за май - на 2,1. Сейчас оно наполнено лишь на 25 процентов от проектного объема. В целом же общий суммарный запас воды в водохранилищах естественного стока к 1 июня - всего 85,16 миллиона кубометров воды, что на 9,62 меньше, чем месяц назад. А год назад в начале лета запасы водоемов были больше на 110 миллиона кубометров, то есть превышали нынешние более чем в два раза.

- Отсутствие существенных осадков весной и малоснежная зима способствовали установлению ранней, нехарактерной для этого времени года, межени не только в бассейнах малых рек северного предгорья и ЮБК, но и в бассейнах основных рек, - отмечают гидрологи. - При сохранении неблагоприятной синоптической обстановки во второй половине июня пересохнет река Черная выше Чернореченского водохранилища.

Фото: Мария Орлова/РГ
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Напомним, для подачи дополнительного объема воды в Симферополь строятся два водовода - и Ивановского и Вилинского водозаборов. В совокупности они будут ежедневно давать столице Крыма более 50 тысяч кубометров воды при ежедневном потреблении более 150 тысяч. За счет этого планируется снизить расход воды из обмелевшего до 26 процентов Партизанского водохранилища.

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