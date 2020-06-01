В первый день лета в Салехарде выпал снег

В Салехарде - столице арктического региона - в первый день лета выпал небольшой снег.

"Он уже растаял, снежный покров не успел образоваться. Такое последние годы случается в начале лета", - рассказал РИА Новости руководитель Ямало-Ненецкого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Артем Кошкин.

Снег на Ямале - не редкость в теплое время года. Например, два года назад он тоже выпал как раз в первый день июня. Обычно погода становится по настоящему теплой здесь ближе ко второй половине месяца.

По данным метеорологов, этим летом температура в регионе ожидается выше средней, как, впрочем, и почти на всей территории России.