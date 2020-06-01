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01.06.2020 05:01
Рубрика: Общество

В Гидрометцентре рассказали о жаре и арктической свежести в июне

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, каким будет июнь в России. Хорошая новость для жителей Западной Сибири, Чукотки и Красноярского края. Там ожидается жаркая погода.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
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Меньше повезет тем, кто первый месяц календарного лета проведет в европейской части страны. Среднемесячная температура воздуха на этой территории прогнозируется в пределах нормы. Но вот начало июня будет холодным. За арктической свежестью последуют волны тепла, подчеркнул синоптик, не став, правда, называть конкретных цифр. Более детальный прогноз появится чуть позже. "Очень неоднородный будет месяц", - цитирует Вильфанда ТАСС.

Что же касается осадков - более дождливый, чем обычно, июнь ожидается в Крыму и Краснодарском крае, а также на Камчатке, Чукотке, Сахалине, в Магаданской области и в Приморье. Дефицит осадков прогнозируется в Забайкалье, Амурской области, Хакасии, Тыве и на севере Якутии.

Как ранее писала "Российская газета", москвичей погода в июне вряд ли удивит. Аномалий синоптики не ждут. Ночная температура будет +9…+14 градусов, а дневная - 19-24 тепла. Осадков выпадет больше, чем в мае - 75 мм.

Общество Ежедневник Погода Наука и образование Гидрометцентр РФ

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