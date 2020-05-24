Москвичей предупредили об экстремальной жаре этим летом

Экстремальная жара ожидается в первой половине календарного лета на всей территории европейской части России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

Отмечается, что в июне-июле в ряде регионов высока вероятность периодов с экстремально высокой температурой, больше характерной для субтропиков, нежели для умеренных широт. Например, в Москве воздух может раскалиться до +30 градусов. А это приведет к возникновение торфяных пожаров во Владимирской, Рязанской, Московской, Тверской и Нижегородской областях.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал "Российской газете", что в нашей стране потепление происходит интенсивнее, чем в мире. "Примерно в 2,5 раза быстрее", - подчеркнул специалист, напомнив, что в жаркие периоды и сразу после них увеличивается количество смертей. Поэтому "волны тепла" (когда температура воздуха в течение пяти и более дней превышает норму) - это не всегда хорошо.