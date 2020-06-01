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01.06.2020 15:26
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Свердловской области ограничения продлили до 8 июня

Текст: Татьяна Воробьева (Екатеринбург)

Ограничительные меры в Свердловской области, принятые из-за распространения коронавирусной инфекции, продлены до 8 июня. Соответствующий указ подписал губернатор Евгений Куйвашев.

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"Вы сами видите по статистике: каждый день - больше 200 новых подтвержденных случаев. Пока мы не укладываемся в коэффициенты для того, чтобы приступить к снятию ограничений. Поэтому вариантов у меня не было", - заявил он.

План таков: ежесуточно местные власти и Роспотребнадзор будут сверять данные, и, если в течение трех дней наметится тенденция к снижению количества случаев COVID-19, возможно, послабления начнутся раньше следующей недели.

По словам главы региона, первые в очереди на открытие - магазины площадью до 400 квадратных метров с отдельным входом (они смогут возобновить деятельность при строгом соблюдении санитарных правил).

Напомним, сейчас в области действует масочный режим, пожилым людям и тем, у кого есть серьезные хронические болезни, рекомендован режим самоизоляции, торговля алкогольной продукцией ограничена временными рамками с 10 утра до семи вечера, введен пропускной режим в неблагополучных муниципалитетах. Все эти ограничения сохраняются.

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"При этом, - уточняет оперштаб, - сегодня снято требование к обязательной изоляции людей, прибывающих из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области: это связано с постепенным изменением эпидобстановки в этих регионах".

Между тем за минувшие сутки на Среднем Урале выявлено 283 новых случая (за весь период - 5732). Количество летальных исходов, вызванных коронавирусом и осложнениями, достигло 29.

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