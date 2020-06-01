8000-летний реликтовый курган раскопан в Китае

Китайские археологи в ходе раскопок на территории провинции Чжэцзян на востоке Китая обнаружили доисторический курган возрастом около 8000 лет, который может представлять собой древнейшее в этом регионе поселение.

Как сообщает агентство "Синьхуа", исследовательская работа была проведена на месте руин древнего города Цзинтушань. Он был расположен в районе современного города Юяо, находящегося под управлением властей мегаполиса Нинбо.

Археологические объекты были обнаружены еще в 2013 году во время буровых работ. Здесь планировалось строительство завода. Однако археологи обследовали местный курган и пришли к выводу, что он может быть рукотворным.

Раскопки здесь начались только осенью 2019 года. За прошедшее время ученые обнаружили большое количество артефактов, включая керамику, изделия из кости и камня, украшения из ракушек.

Также были найдены останки домашних животных и следы одомашненных растений. В частности, обнаруженные здесь свидетельства выращивания риса могут оказаться древнейшими.

Радиоуглеродное датирование артефактов, проведенное в лаборатории Пекинского университета, показало, что реликтовый курган может представлять собой остатки древнего поселения.

Более того, ученые считают, что люди осели здесь в период от 8300 до 7800 лет назад. До сих пор в регионе Нинбо древнейшим считалось поселение культуры Хемуду, которое примерно на 1000 лет младшего найденного города. Это означает, что история заселения прибрежных регионов и всего Китая может быть пересмотрена.

Как уже рассказывала "РГ", ранее китайские археологи обнаружили в центральной провинции Хэнань руины крупного города, возраст которого насчитывает не менее 5300 лет. Он относится к позднему периоду культуры Яншао, возникшей около 7000 лет назад. Это было одно из крупнейших поселений того времени.