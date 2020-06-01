Роспотребнадзор определил расстояние между столиками в общепите

Расстояние между столиками в общепите после его открытия должно будет составлять не 1, а 1,5 метра - таковы обновленные рекомендации Роспотребнадзора.

Офис главного санитарного врача РФ обновил рекомендации по работе предприятий общепита в условиях пандемии коронавируса. В частности, увеличилось расстояние между столиками: оно теперь должно будет составлять 1,5 метра - "с соблюдением дистанцирования на расстоянии 1,5 метра", - говорится в новом документе, размещенном на сайте ведомства. В предыдущей редакции документа минимальное расстояние составляло 1 метр.

Одновременно Роспотребнадзор отказался от своего первоначального требования заполнять пассажирами только половину самолета.

Авиакомпании заявили, что эти требования Роспотребнадзора могут сказаться на повышении цен на билеты и снижении числа рейсов. Да и в целом они избыточны, - утверждают авиаторы: ведь уже сейчас в аэропортах у всех пассажиров проверяют температуру, а системы кондиционирования и вентиляции в самолётах обновляют воздух в салонах раз в три минуты.