Роспотребнадзор смягчил требования по рассадке пассажиров в самолете

Накануне старта летнего сезона Роспотребнадзор согласился смягчить требования к авиакомпаниям и не настаивать на соблюдении социальной дистанции на борту воздушного судна.

В конце мая Росавиация и Роспотребнадзор опубликовали согласованные методические указания по поэтапному выходу из режима ограничений, введенных для борьбы с распространением COVID-19.

В Росавиации "РГ" пояснили, что при подготовке методических указаний учитывалось мнение ведущих российских авиакомпаний и аэропортов, а также были проанализированы материалы международных организаций - ИКАО и ИАТА.

В Роспотребнадзоре "РГ" пояснили, что риск передачи вируса на борту воздушного судна невелик даже без специальных мер. Пассажирские кресла располагаются в одном направлении (не лицом к лицу), спинки кресел выступают как барьеры, а пассажиры, как правило, остаются на своем месте после рассадки в течение всего полета. Кроме того, воздух в салоне постоянно обновляется. Те есть соблюдение социальной дистанции - избыточная мера, признали в ведомстве.

Как ранее писала "РГ", вопрос рассадки пассажиров вызывал дискуссии в отрасли.

Первоначальные версии методических рекомендаций для авиаторов включали требование о заполнении салона самолета только на 50%. Как отмечал министр транспорта Евгений Дитрих, продажа только половины мест в самолетах будет возможна только при существенном повышении цен. Рентабельность рейсов достигается при загрузке салоне не менее 72%, указывал он.

В итоге был достигнут компромисс. Меру о соблюдении социальной дистанции отменили. Однако, по мнению экспертов, работать безубыточно российские авиакомпании смогут, если будет открыто международное авиасообщение. Иначе некоторые авиакомпании будут вынуждены уйти с рынка.