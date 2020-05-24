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Как будем летать. Рекомендации Росавиации
Как будем летать. Рекомендации Росавиации
24.05.2020 17:43
Рубрика: Экономика

Рассадили

Какие правила будут действовать в авиации до конца пандемии
Текст: Евгений Гайва
Росавиация и Роспотребнадзор разрешили интригу последних недель. Авиакомпании смогут продавать билеты на все места в салоне самолета, если будут желающие их купить, - им разрешили не рассаживать пассажиров через одного, как это сделано в поездах. Но лететь всем придется в масках и перчатках. Ведомства опубликовали согласованные методические указания по поэтапному выходу из режима ограничений, введенных для борьбы с распространением COVID-19.
Чтобы авиаперевозки были рента-бельными, борт должен быть запол-нен на 75 процентов. Фото: РИА Новости Чтобы авиаперевозки были рента-бельными, борт должен быть запол-нен на 75 процентов. Фото: РИА Новости
Чтобы авиаперевозки были рента-бельными, борт должен быть запол-нен на 75 процентов. Фото: РИА Новости

"Росавиация при подготовке методических указаний учитывала мнение ведущих российских авиакомпаний и аэропортов, в том числе проанализированы материалы ИКАО и ИАТА", - сообщил "РГ" первый замминистра - руководитель Росавиации Александр Нерадько. Он также заметил, что предприятия гражданской авиации с февраля работают в режиме COVID-19, так что многие авиакомпании уже внедрили и применяют профилактические меры.

Фото: Александр Гальперин/ РИА Новости
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Для выхода из режима ограничений предусмотрено три этапа. Большинство ограничений сохранятся на первых двух.

Посадка в самолет должна проходить "с соблюдением мер социального дистанцирования с учетом инфраструктурных возможностей аэропорта", пассажиры должны быть пристегнуты во время всего полета, вставать можно только в туалет, очередь туда должны контролировать бортпроводники. Питание будут поставлять только в герметичной упаковке, напитки - в индивидуальной.

Пассажиры должны быть пристегнуты во время всего полета, вставать можно только в туалет, очередь туда должны контролировать бортпроводники

На втором этапе пассажирам только разрешат свободнее перемещаться по салону лайнеров. На третьем этапе сохранятся только два ограничения - повальное измерение температуры у всех входящих в аэропорт и закрытые кафе и магазины в аэровокзалах. Бортпроводники на всех трех этапах должны в полете носить маски и перчатки.

Вокруг того, с какими ограничениями допускать пассажиров в самолеты до конца эпидемии, было сломано немало копий. С особым пристрастием обсуждались правила социального дистанцирования. Роспотребнадзор настаивал на рассадке пассажиров через одного. Авиакомпании говорили, что с таким требованием поднимать самолеты убыточно.

Фото: Андрей Самсонов/ТАСС
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О заполнении только части салона самолета после пандемии сначала заговорили за рубежом, иностранные авиакомпании начали вводить это правило, но затем многие от него отказались. Против правил социального дистанцирования на борту выступила и Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA). В России о разработке мер по поэтапному снятию ограничений для авиаотрасли 14 мая сообщили в Росавиации. При расстановке кресел по три в ряд предполагалось не занимать среднее кресло, а при расстановке кресел по два в ряд - рассаживать пассажиров в шахматном порядке, сообщало РИА Новости со ссылкой на документ Росавиации. Позже, 19 мая, общие рекомендации для транспорта опубликовал Роспотребнадзор: авиакомпаниям предписывалось заполнять салон самолета так, чтобы число пассажиров не превышало 50% от общего количества посадочных мест.

За авиаторов вступился министр транс­порта Евгений Дитрих.

Он отметил, что введение правила социального дистанцирования на борту приведет к росту стоимости авиабилетов до 70 тысяч рублей, причем по самым дешевым тарифам. Чтобы обеспечить рентабельность перевозки, борт должен заполняться на 72-75%, пояснил он. Источники в отрасли тогда рассказывали "РГ", что эти рекомендации не окончательные и предполагается их согласование с представителями отрасли.

Дискуссию вокруг новых правил подогрело обращение Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) в минтранс с просьбой не вводить нормы дистанцирования пассажиров в салонах воздушных судов, обнародованное 21 мая.

Для всех видов транспорта общие санитарные требования Минтранс и Роспотребнадзор должны утвердить до июня. Фото: Reuters

В тот же день Евгений Дитрих заявил, что своим обращением руководство АЭВТ отнюдь не способствует конструктивному диалогу с Роспотребнадзором и выразил надежду, что этот демарш не помешает дальнейшей работе. Тогда же глава минтранса озвучил планы по разработке совместно с Роспотребнадзором рекомендаций для всех видов транспорта. А в конце все того же дня были опубликованы окончательно согласованные рекомендации для авиационной отрасли.

Эти правила технически исполнимы, хотя некоторые требования носят "успокоительный" характер, отметил в беседе с "РГ" главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов.

Авиакомпании постараются компенсировать упавший пассажиропоток, ­подняв цены на билеты. Это подорвет позиции лоукостеров

При этом цены на авиаперелеты все равно будут расти, считают эксперты. На восстановление пассажиропотока уйдет несколько лет. Одни будут опасаться летать, а другие в целом сократят количество путешествий, в том числе из-за снижения доходов. Это подорвет позиции лоукостеров: они предлагали недорогие перелеты, работая на грани рентабельности, но получая прибыль за счет большого пассажиропотока, говорит замдиректора Института инженерной экономики и гуманитарных наук Даниил Квон. Многое зависит от того, когда откроются зарубежные линии. Если не скоро, ряд авиакомпаний неизбежно покинет рынок, считает глава аналитической службы агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев.

Для всех видов транспорта общие санитарные требования минтранс и Роспотребнадзор должны утвердить до июня, говорил министр транспорта Евгений Дитрих 20 мая. По его словам, необходимо разработать такие меры защиты, которые обеспечат, с одной стороны, безопасность пассажиров, с другой - не будут убивать экономику перевозок.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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В Роспотребнадзоре "РГ" пояснили, что рекомендации по автомобильному, водному, железнодорожному транспорту еще находятся в разработке.

Представители транспортной отрасли заявляют, что уже применяют повышенные правила безопасности, но рекомендации Роспотребнадзора по соблюдению социальной дистанции некоторые перевозчики выполнить не смогут. "Если соблюдать требование, то в автобусе на 20 мест должно находиться только 7 человек. Выполнить это в принципе невозможно", - говорит вице-президент Российского автотранспортного союза Валерий Алексеев. Работа перевозчику оплачивается за пассажиров, а не за рейс, к тому же непонятно, как контролировать соблюдение дистанции.

Проще ситуация на железнодорожном транспорте. В условиях снижения спроса на перевозки можно рассадить пассажиров подальше друг от друга в вагоне. "В купейных вагонах размещаются не более двух пассажиров в купе, в плацкартных - не более трех в одном отсеке", - пояснили "РГ" в РЖД. В вагонах с местами для сидения в двухместном ряду пассажир занимает место у окна, а в трехместном - один пассажир у окна и один - у прохода.

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