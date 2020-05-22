Росавиация установила новые правила полетов. Что изменится для пассажиров

Росавиация опубликовала указания по работе аэропортов и авиакомпаний при поэтапном выходе из режима ограничений, введенных в связи с пандемией COVID-19. Как сообщили в ведомстве, данные рекомендации согласованы с Роспотребнадзором.

Указания предполагают трехэтапный план снятия ограничений. 1 этап Пассажиры допускаются на борт воздушного судна в защитных масках и перчатках, снимать которые не разрешается в течение всего полета. На рейсах более 3-х часов производится плановая замена масок путем раздачи и сбором использованных защитных масок бортпроводниками. Использованные маски собираются в герметичный контейнер для последующего обеззараживания и утилизации. В салоне воздушного судна пассажиры снимают верхнюю одежду и размещают ее на полке для ручной клади, за исключением воздушных перевозок в регионах с отрицательными температурами наружного воздуха и в зависимости от используемого типа воздушного судна. Доставать верхнюю одежду во время полета без уважительной причины и информирования члена кабинного экипажа не допускается. Посадка пассажиров на борт воздушного судна и высадка пассажиров с борта воздушного судна осуществляется с соблюдением мер социального дистанцирования с учетом инфраструктурных возможностей аэропорта. На линии контроля посадки или при входе на борт проводится бесконтактная термометрия, пассажиры с повышенной температурой тела на борт не допускаются. На входе на борт воздушного судна пассажирами проводится обработка рук в перчатках одноразовыми салфетками с антисептиком, которые впоследствии утилизируются в специальный контейнер. При заполнении контейнер герметично запечатывается и передается наземным службам аэропорта для обеззараживания и утилизации. Ограничивается перемещение пассажиров по салону за исключением посещения санитарно-гигиенического блока. Режим "пристегните ремни" сохраняется во время всего полета. Очередь в санитарно-гигиенический блок контролируется бортпроводником для соблюдения социальной дистанции и режима "пристегните ремни". Питание на рейсах предоставляется либо в герметичной индивидуальной упаковке, либо должно разогреваться на борту. Холодные напитки поставляются на борт воздушного судна в индивидуальной упаковке. Горячие и холодные напитки индивидуально предоставляются пассажирам на борту воздушного судна в индивидуальной одноразовой посуде. Питание, в том числе детское, напитки, принесенные пассажирами на борт воздушного судна, должны быть только в герметичной упаковке (не вскрыты). 2 этап Пассажиры допускаются на борт воздушного судна в защитных масках и перчатках, снимать которые не разрешается в течение всего полета. На рейсах более 3-х часов производится плановая замена масок путем раздачи и сбором использованных защитных масок бортпроводниками. Использованные маски собираются в герметичный контейнер для последующего обеззараживания и утилизации. В салоне воздушного судна пассажиры снимают верхнюю одежду и размещают ее на полке для ручной клади, за исключением воздушных перевозок в регионах с отрицательными температурами наружного воздуха и в зависимости от используемого типа воздушного судна. Доставать верхнюю одежду во время полета без уважительной причины и информирования члена кабинного экипажа не допускается. Посадка пассажиров на борт воздушного судна и высадка пассажиров с борта воздушного судна осуществляется с соблюдением мер социального дистанцирования с учетом инфраструктурных возможностей аэропорта. На линии контроля посадки или при входе на борт проводится бесконтактная термометрия, пассажиры с повышенной температурой тела на борт не допускаются. На входе на борт воздушного судна пассажирами проводится обработка рук в перчатках одноразовыми салфетками с антисептиком, которые впоследствии утилизируются в специальный контейнер. При заполнении контейнер герметично запечатывается и передается наземным службам аэропорта для обеззараживания и утилизации. Сохраняются ограничения перемещения пассажиров по салону, за исключением посещения санитарно-гигиенического блока. Режим "пристегните ремни" используется в стандартном режиме. Очередь в санитарно-гигиенический блок контролируется бортпроводником для соблюдения социальной дистанции. Питание на рейсах предоставляется либо в герметичной индивидуальной упаковке, либо должно разогреваться на борту. Холодные напитки поставляются на борт воздушного судна в индивидуальной упаковке. Горячие и холодные напитки индивидуально предоставляются пассажирам на борту воздушного судна в индивидуальной одноразовой посуде. Питание, в том числе детское, напитки, принесенные пассажирами на борт воздушного судна, должны быть только в герметичной упаковке (не вскрыты). 3 этап Посадка пассажиров на борту производится по обычной схеме без ограничений. Отменяется бесконтактная термометрия пассажиров на линии контроля посадки (при входе на борт). Режим "пристегните ремни" используется в стандартном режиме. Снимаются ограничения на посещение санитарно-гигиенического блока. Восстанавливается обычная схема питания на рейсе. Пассажиры соблюдают масочный режим и ношение перчаток все время рейса при выявлении на борту пассажира с повышенной температурой и симптомами инфекционного заболевания. Полностью с документом Росавиации можно ознакомиться здесь. "Методические рекомендации направлены в адрес организаций гражданской авиации с целью организации работы в условиях сохранения рисков распространения COVID-19", - отметили в ведомстве.